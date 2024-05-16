Доживёте до 100 лет: замораживайте летом ягоды, и будете есть витамины круглый год — советы диетолога

Марина Макиша: замороженная клубника заменит сладости

1:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Врач-диетолог, руководитель компании PRO&FIT Марина Макиша напомнила читателям Pravda. Ru о правилах заморозки летней витаминной продукции.

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"Сохраняется практически 95% пользы, которая содержится в свежем продукте. Есть специальные вакууматоры, которые помогут сохранить продукт лучше, чем просто в целлофановом пакете. Если мы ягоду промоем, то она, к сожалению, может, подкиснуть, поэтому её лучше промыть и просушить. Выбирайте для заморозки плоды не мягкие, целые. Можно промыть от грязи проточной водой через дуршлаг, но, обязательно ягоду просушить перед тем, как будете её морозить", — рекомендует диетолог.

То, что некоторые ягоды и фрукты — к примеру, черника, абрикосы, дыня — теряют крепость после разморозки, превращаются практически в кашицу, не страшно, — считает Марина Макиша.

"В момент заморозки жидкость расширяется, кристаллики льда, которые образуются внутри клеток самой ягоды, как бы разрывают оболочку клетки, и, естественно, из-за этого вытекает сок. Получить замороженную ягоду такую же плотную и такой же формы, как она была на грядке, просто невозможно. Сама по себе ягода сохраняет все полезные питательные свойства. Её можно добавлять в кисломолочные продукты, в творог, использовать для приготовления домашних морсов", — советует специалист по правильному питанию.

Лайфхак от собеседницы Pravda. Ru: зимой вместо конфеты есть замороженную клубнику, как конфету-сосульку. И вкусно, и полезно.