Слуцкая ответила на вопрос о том, есть ли у неё желание полноценно заниматься тренерской работой

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Слуцкая призналась, что пока не готова полноценно заниматься тренерской работой

1:56
Спорт

Двукратная чемпионка мира, призёр Олимпийских игр и семикратная чемпионка Европы Ирина Слуцкая поделилась информацией о своей школе фигурного катания, заявив, что в настоящий момент она не готова полностью посвятить себя тренерской работе.

Слуцкая призналась, что пока не готова полноценно заниматься тренерской работой
Фото: er.ru by Официальный сайт Единой России is licensed under public domain

Слуцкая рассказала, что её школа начала свою работу в 2015 году. Однако в прошлом году у фигуристки возникли некоторые разногласия с коллегой, поэтому она решила отказаться от участия в этом бизнесе.

Но сейчас она снова возвращается к этому делу и открывает обновлённую версию школы с, как она выразилась, полным ребрендингом. Кроме того, Слуцкая предлагает использование своего льда для тренеров и их групп, которые могут проводить тренировки и дополнительные занятия.

Она также добавила, что в настоящее время еще не может сказать, когда она будет готова полностью посвятить себя тренерской работе.

"Придёт ли когда-то желание полноценно заняться тренерской работой? На этот вопрос у меня нет ответа, потому что всё приходит, скажем так, со временем. Из-за того, что я очень много работаю, съёмки идут на телевидении, на сегодняшний день я не смогу полностью себя посвятить тренерской работе", — сказала Слуцкая, которую цитирует ТАСС.

Тем не менее спортсменка обещает использовать все современные технологии в фигурном катании в своей школе. По её словам, в школе будет различные уровни групп, предназначенных для спортсменов и детей, которые просто хотят заниматься катанием и достигать небольших результатов.

Ирина Слуцкая пообещала, что её школа предложит разнообразные программы для разных возрастных и уровневых групп, и она надеется, что ученики смогут получить полное образование в фигурном катании в ее школе.

Ирина СЛУЦКАЯ: Олимпиада без флага х Насилие в спорте х Муж-депутат и санкции х Ни слова о допинге
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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