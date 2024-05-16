Карл III устроил свою первую садовую вечеринку в статусе короля

Король Великобритании Карл III и его супруга, королева Камилла устроили в саду Букингемского дворца светское мероприятие, на которое пригласили 4000 гостей. В рамках вечеринки все пришедшие отметили процветающую индустрию творческих искусств в стране.
Цель события заключается в том, чтобы продемонстрировать миру культурные ценности Британии и рассказать о влиянии культурной индустрии на экономику.
Отмечается, что на фоне своего тяжелого заболевания монарх находился на мероприятии в хорошем расположении духа. Он вышел в свет в сером классическом костюме и бледно-розовом жилете, дополнив свой образ черным цилиндром.
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