Карл III устроил свою первую садовую вечеринку в статусе короля

Карл III и королева Камилла устроили вечеринку в саду Букингемского дворца

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Король Великобритании Карл III и его супруга, королева Камилла устроили в саду Букингемского дворца светское мероприятие, на которое пригласили 4000 гостей. В рамках вечеринки все пришедшие отметили процветающую индустрию творческих искусств в стране.

Фото: youtube.com by канал Associated Press is licensed under public domain

Цель события заключается в том, чтобы продемонстрировать миру культурные ценности Британии и рассказать о влиянии культурной индустрии на экономику.

Отмечается, что на фоне своего тяжелого заболевания монарх находился на мероприятии в хорошем расположении духа. Он вышел в свет в сером классическом костюме и бледно-розовом жилете, дополнив свой образ черным цилиндром.

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