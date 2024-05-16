Россиянам разъяснили, может ли стресс вызвать появление шрамов на сердце

Кардиолог Кондрахин: чрезмерно сильные радость и уныние вызывают микроинфаркт

1:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-кардиолог Андрей Кондрахин пояснил, что любой стресс, будь то уныние, тоска или даже чрезмерная радость, может негативно сказаться на кровообращении в стенках сердечной мышцы.

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"Это может спровоцировать небольшие инфаркты. Это не шрамы, а фиброз сердца, из-за которых часть сердечной мышцы перестаёт работать. Их может быть очень много на сердце", — пояснил Андрей Кондрахин.

По словам специалиста, образование микроинфарктов возможно в любом возрасте при переживании человеком тяжёлого горя или потрясения. В течение некоторого времени человек может не подозревать о проблемах, так как микроинфаркты не сопровождаются сильной болью или дискомфортом. Когда же количество рубцов становится чрезмерным и они объединяются в один, происходит развитие полноценного инфаркта.

Повышенный уровень стресса может привести к развитию других потенциально смертельных заболеваний, таких как гипертония, что является фактором риска для инфаркта или инсульта.

"Нереализованный стресс, когда человек оказался в тяжёлой ситуации и не выплеснул свои эмоции, переживал их в себе, провоцирует повышение кровеносного давления, нагрузку на сердце и сосуды головного мозга. <…> Восприятие травмирующего фактора и его умалчивание может привести к смертельным последствиям, — предупредил специалист.

Излишняя радость также не является нормальным состоянием организма, по словам Кондрахина. Это состояние требует больших усилий и считается крайностью.