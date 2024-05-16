Россиянам разъяснили, может ли стресс вызвать появление шрамов на сердце

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Кардиолог Кондрахин: чрезмерно сильные радость и уныние вызывают микроинфаркт

1:39
Здоровье

Врач-кардиолог Андрей Кондрахин пояснил, что любой стресс, будь то уныние, тоска или даже чрезмерная радость, может негативно сказаться на кровообращении в стенках сердечной мышцы.

Кардиолог Кондрахин: чрезмерно сильные радость и уныние вызывают микроинфаркт
Фото: commons.wikimedia.org by Punsararavishan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Это может спровоцировать небольшие инфаркты. Это не шрамы, а фиброз сердца, из-за которых часть сердечной мышцы перестаёт работать. Их может быть очень много на сердце", — пояснил Андрей Кондрахин.

По словам специалиста, образование микроинфарктов возможно в любом возрасте при переживании человеком тяжёлого горя или потрясения. В течение некоторого времени человек может не подозревать о проблемах, так как микроинфаркты не сопровождаются сильной болью или дискомфортом. Когда же количество рубцов становится чрезмерным и они объединяются в один, происходит развитие полноценного инфаркта.

Повышенный уровень стресса может привести к развитию других потенциально смертельных заболеваний, таких как гипертония, что является фактором риска для инфаркта или инсульта.

"Нереализованный стресс, когда человек оказался в тяжёлой ситуации и не выплеснул свои эмоции, переживал их в себе, провоцирует повышение кровеносного давления, нагрузку на сердце и сосуды головного мозга. <…> Восприятие травмирующего фактора и его умалчивание может привести к смертельным последствиям, — предупредил специалист.

Излишняя радость также не является нормальным состоянием организма, по словам Кондрахина. Это состояние требует больших усилий и считается крайностью.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
Специалист Славина Ирина
Занимается ведением больных терапевтического профиля по направлениям кардиологии, пульмонологии, нефрологии и гастроэнтерологии
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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