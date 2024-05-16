Перенос отпуска: что нужно знать сотрудникам и работодателям - рассказываем

Уход в отпуск вне установленного графика, согласованного в декабре предыдущего года, возможен как по инициативе сотрудника, так и работодателя.
В первом случае сотрудник должен указать причину переноса в заявлении, сообщил РИА Новости руководитель Института развития предпринимательства и экономики (ИРПЭ) Артур Гафаров.
Если же отпуск переносится по инициативе руководства, причина изменений должна быть указана в служебной записке. В этом случае требуется согласие самого сотрудника, уточнил эксперт.
Исключение составляют льготные категории работников, такие как мобилизованные сотрудники, имеющие право на отпуск в любое удобное время. В этот список также входят несовершеннолетние, беременные женщины, усыновители детей младше трех месяцев и многодетные родители.
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