Перенос отпуска: что нужно знать сотрудникам и работодателям - рассказываем

Эксперт Гафаров рассказал о порядке внепланового ухода в отпуск

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Уход в отпуск вне установленного графика, согласованного в декабре предыдущего года, возможен как по инициативе сотрудника, так и работодателя.

Фото: freepik.com by senivpetro is licensed under public domain

В первом случае сотрудник должен указать причину переноса в заявлении, сообщил РИА Новости руководитель Института развития предпринимательства и экономики (ИРПЭ) Артур Гафаров.

Если же отпуск переносится по инициативе руководства, причина изменений должна быть указана в служебной записке. В этом случае требуется согласие самого сотрудника, уточнил эксперт.

Исключение составляют льготные категории работников, такие как мобилизованные сотрудники, имеющие право на отпуск в любое удобное время. В этот список также входят несовершеннолетние, беременные женщины, усыновители детей младше трех месяцев и многодетные родители.