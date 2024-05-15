Выращиваем шпинат: эти правила помогут вырастит богатый урожай зелени

Как вырастить шпинат

3:01 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Для выращивания шпината нужно учитывать несколько важных аспектов, таких как выбор места, подготовка почвы, правильный посев, уход и сбор урожая. Вот подробное руководство по выращиванию шпината:

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1. Выбор места и подготовка почвы

Шпинат предпочитает частичное или полное солнце. Выберите участок, который получает 4-6 часов солнечного света в день.

Шпинат растет лучше всего в хорошо дренированной, богатой органикой почве с pH от 6.5 до 7.0. Перед посадкой добавьте компост или хорошо перепревший навоз, чтобы улучшить плодородие почвы.

2. Посев семян

Шпинат — это холодостойкое растение, поэтому его можно сеять ранней весной или поздним летом для осеннего урожая. Идеальная температура для роста шпината — от 10°C до 16°C.

Посейте семена непосредственно в открытый грунт на глубину около 1-1.5 см, с расстоянием между рядами 30 см. Семена прорастают через 7-14 дней.

3. Уход за растениями

Шпинат нуждается в регулярном поливе, чтобы почва оставалась влажной, но не переувлажненной. Поливайте регулярно, особенно в сухие периоды. Когда растения достигнут высоты около 5 см, проредите их, чтобы оставалось расстояние 10-15 см между растениями. Это обеспечит достаточное пространство для роста.

Если почва была хорошо подготовлена, дополнительных подкормок может не потребоваться. В противном случае, можно добавить азотные удобрения, чтобы стимулировать рост листьев.

4. Защита от вредителей и болезней

Основные вредители шпината — это тля, улитки и гусеницы. Используйте органические инсектициды или механическое удаление вредителей.

Шпинат может быть подвержен грибковым заболеваниям, таким как мучнистая роса. Для профилактики обеспечьте хорошую циркуляцию воздуха и избегайте переувлажнения почвы.

5. Сбор урожая

Листья шпината можно собирать, когда они достигнут длины 5-7 см. Обычно это происходит через 4-6 недель после посева. Можно собирать внешние листья по мере необходимости, оставляя центральные листья для продолжения роста, или можно срезать все растение на уровне почвы, когда оно достигнет зрелости.

Свежий шпинат лучше всего употреблять сразу, но его можно хранить в холодильнике до недели. Для длительного хранения шпинат можно заморозить после бланширования.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете вырастить здоровый и богатый витаминами урожай шпината.