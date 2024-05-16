Этот признак укажет на критический износ амортизаторов автомобиля

Автоэксперт перечислил 4 признака износа амортизаторов машины

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Езда на автомобиле с изношенными амортизаторами представляет опасность, поскольку это может спровоцировать ДТП, заявил глава департамента сервиса и запасных частей "Авилон Geely" Андрей Борисов. Он указал на несколько признаков, которые помогают выявить неисправности этих деталей.

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Во-первых, это увеличенный крен кузова при поворотах. Это явление опасно, так как может привести к потере сцепления с дорогой и, соответственно, к аварии, пояснил специалист.

Во-вторых, на неисправность амортизаторов укажет раскачивание автомобиля при торможении или ускорении. Это также создает риск заноса или опрокидывания машины.

Третьим признаком износа амортизаторов является стук и дребезжание при движении по неровной поверхности. Постоянные удары по изношенным амортизаторам вызывают появление посторонних звуков.

Еще одним симптомом износа этих запчастей является утечка масляной жидкости: на самих демпферах или вокруг них появляются пятна, пояснил Борисов.