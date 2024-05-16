Беременная Хейли Бибер снялась в откровенном топе

Беременная Хейли Бибер запретила осуждать ее за изменившиеся пристрастия

Американская модель Хейли Бибер в своем блоге обнародовала "беременные" фотографии и рассказала, как изменились ее пристрастия в еде. Она попросила поклонников ее не осуждать.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Хейли Бибер в Инстаграм is licensed under public domain

Голливудские знаменитости Хейли Бибер и Джастин Бибер обнародовали беременность модели на шестом месяце, когда округлившийся живот стало трудно скрывать даже под свободными одеждами.

Хейли поделилась и тем, что в настоящее время ее самым большим желанием становится одно блюдо.

"Яичный салат с маринованным огурцом и острым соусом. В настоящее время это мое самое большое желание. И да, осуждать запрещается", — в шутливой форме написала она.

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