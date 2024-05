Беременная Хейли Бибер снялась в откровенном топе

Американская модель Хейли Бибер в своем блоге обнародовала "беременные" фотографии и рассказала, как изменились ее пристрастия в еде. Она попросила поклонников ее не осуждать.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Хейли Бибер в Инстаграм is licensed under public domain