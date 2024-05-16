Автоэксперт Зиновьев назвал лучшую иномарку с надежной АКПП за 1 млн рублей

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"ЗР" назвал Skoda Rapid с АКПП одним из лучших седанов за 1 миллион рублей

1:42
Авто

Skoda Rapid формально считается лифтбеком. На озвученный бюджет можно приобрести автомобиль возрастом 7-9 лет с пробегом 150 000-200 000 километров. Если пробег будет менее 100 000 км при той же цене, это часто указывает на значительные дефекты в машине. Модель с турбированным двигателем объемом 1,4 литра и роботизированной коробкой передач при пробеге свыше 150 000 км может часто требовать обслуживания на СТО, отмечают журналисты.

"ЗР" назвал Skoda Rapid с АКПП одним из лучших седанов за 1 миллион рублей
Фото: Škoda Auto India Pvt. Ltd is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Однако в России более популярна версия с атмосферным двигателем объемом 1,6 литра мощностью 105 или 110 лошадиных сил и шестиступенчатой гидроавтоматической коробкой передач AQ160, которая является хорошим аналогом японского Aisin TF-60SN и имеет ресурс более 250 000 километров.

Такая же комбинация установлена в VW Polo Sedan, но у Rapid более практичный салон и интересное оснащение. Автоматическая коробка передач неплохо справляется в категории "бюджетных пятиступок" и обычно не вызывает проблем до 200 000 км. Двигатели объемом 1,6 литра известны некоторыми врожденными недостатками, но с ними можно жить.

После 150 000 км придется уделять внимание двигателю и коробке передач. Тем не менее, Skoda Rapid — довольно надежный автомобиль, кузов хорошо противостоит коррозии, а атмосферный двигатель значительно надежнее турбированного.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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