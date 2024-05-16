Аппетитное блюдо из куриных грудок с шафраном, лимоном и жареным луком: приготовьте праздничный ужин

Курица с шафраном, лимоном и петрушкой: аппетитный ужин

2:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите рецепт полезного блюда из курицы? Мы вам предлагаем приготовить курицу с шафраном, лимоном и петрушкой. Этот рецепт наверняка покорит сердца ваших близких.

Фото: commons.wikimedia.org by kakyusei is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Это аппетитное лакомство можно смело сделать и праздничным блюдом. Гости будут в восторге.

Ингредиенты

4 куриные грудки

Соль по необходимости

2 столовые ложки лимонного сока

1/2 чайной ложки шафрана

2 столовые ложки оливкового масла

1/2 стакана куриного бульона

2 столовые ложки сливочного масла

3 луковицы

Для украшения

4 столовые ложки зелёных оливок

1/2 стакана петрушки

Приготовление

Вымойте куриные грудки без костей под проточной водой и обсушите их. Нарежьте на кусочки, тонко нарежьте лук, а также листья петрушки и зелёные оливки. Поставьте сковороду на средний огонь и нагрейте в ней оливковое масло вместе со сливочным. Добавьте кусочки курицы и жарьте, помешивая, около 5-7 минут. Затем снимите с огня, переложите кусочки курицы на тарелку и отложите в сторону. Поставьте ту же сковороду на средний огонь и добавьте в неё нарезанный лук. Обжаривайте 10-12 минут, пока лук не станет коричневым и хрустящим. Перекладываем обжаренный лук в отдельную тарелку. Добавьте кусочки курицы обратно в сковороду и посыпьте их жареным луком. Затем поставьте кастрюлю на средний огонь и добавьте в неё куриный бульон вместе с шафраном. Постоянно помешивайте, чтобы шафран растворился в бульоне. Залейте кусочки курицы и лук бульоном. Посыпьте солью и дайте покипеть на медленном огне под закрытой крышкой около 30 минут. Добавьте нарезанные зелёные оливки, рубленую петрушку и лимонный сок. При необходимости можно добавить немного воды и потушить ещё 10-12 минут. Подавайте с рисом или салатом.