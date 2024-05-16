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Аппетитное блюдо из куриных грудок с шафраном, лимоном и жареным луком: приготовьте праздничный ужин

Курица с шафраном, лимоном и петрушкой: аппетитный ужин

2:08
Еда

Хотите рецепт полезного блюда из курицы? Мы вам предлагаем приготовить курицу с шафраном, лимоном и петрушкой. Этот рецепт наверняка покорит сердца ваших близких.

Курица с шафраном, лимоном и петрушкой: аппетитный ужин
Фото: commons.wikimedia.org by kakyusei is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Это аппетитное лакомство можно смело сделать и праздничным блюдом. Гости будут в восторге.

Ингредиенты

  • 4 куриные грудки
  • Соль по необходимости
  • 2 столовые ложки лимонного сока
  • 1/2 чайной ложки шафрана
  • 2 столовые ложки оливкового масла
  • 1/2 стакана куриного бульона
  • 2 столовые ложки сливочного масла
  • 3 луковицы

Для украшения

  • 4 столовые ложки зелёных оливок
  • 1/2 стакана петрушки

Приготовление

  1. Вымойте куриные грудки без костей под проточной водой и обсушите их. Нарежьте на кусочки, тонко нарежьте лук, а также листья петрушки и зелёные оливки.
  2. Поставьте сковороду на средний огонь и нагрейте в ней оливковое масло вместе со сливочным. Добавьте кусочки курицы и жарьте, помешивая, около 5-7 минут. Затем снимите с огня, переложите кусочки курицы на тарелку и отложите в сторону.
  3. Поставьте ту же сковороду на средний огонь и добавьте в неё нарезанный лук. Обжаривайте 10-12 минут, пока лук не станет коричневым и хрустящим. Перекладываем обжаренный лук в отдельную тарелку.
  4. Добавьте кусочки курицы обратно в сковороду и посыпьте их жареным луком. Затем поставьте кастрюлю на средний огонь и добавьте в неё куриный бульон вместе с шафраном. Постоянно помешивайте, чтобы шафран растворился в бульоне. Залейте кусочки курицы и лук бульоном. Посыпьте солью и дайте покипеть на медленном огне под закрытой крышкой около 30 минут.
  5. Добавьте нарезанные зелёные оливки, рубленую петрушку и лимонный сок. При необходимости можно добавить немного воды и потушить ещё 10-12 минут. Подавайте с рисом или салатом.
Курица с ШАФРАНОМ и ФИСТАШКАМИ
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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