Аппетитное блюдо из куриных грудок с шафраном, лимоном и жареным луком: приготовьте праздничный ужин

Хотите рецепт полезного блюда из курицы? Мы вам предлагаем приготовить курицу с шафраном, лимоном и петрушкой. Этот рецепт наверняка покорит сердца ваших близких.
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Это аппетитное лакомство можно смело сделать и праздничным блюдом. Гости будут в восторге.
Ингредиенты
4 куриные грудки
Соль по необходимости
2 столовые ложки лимонного сока
1/2 чайной ложки шафрана
2 столовые ложки оливкового масла
1/2 стакана куриного бульона
2 столовые ложки сливочного масла
3 луковицы
Для украшения
4 столовые ложки зелёных оливок
1/2 стакана петрушки
Приготовление
Вымойте куриные грудки без костей под проточной водой и обсушите их. Нарежьте на кусочки, тонко нарежьте лук, а также листья петрушки и зелёные оливки.
Поставьте сковороду на средний огонь и нагрейте в ней оливковое масло вместе со сливочным. Добавьте кусочки курицы и жарьте, помешивая, около 5-7 минут. Затем снимите с огня, переложите кусочки курицы на тарелку и отложите в сторону.
Поставьте ту же сковороду на средний огонь и добавьте в неё нарезанный лук. Обжаривайте 10-12 минут, пока лук не станет коричневым и хрустящим. Перекладываем обжаренный лук в отдельную тарелку.
Добавьте кусочки курицы обратно в сковороду и посыпьте их жареным луком. Затем поставьте кастрюлю на средний огонь и добавьте в неё куриный бульон вместе с шафраном. Постоянно помешивайте, чтобы шафран растворился в бульоне. Залейте кусочки курицы и лук бульоном. Посыпьте солью и дайте покипеть на медленном огне под закрытой крышкой около 30 минут.
Добавьте нарезанные зелёные оливки, рубленую петрушку и лимонный сок. При необходимости можно добавить немного воды и потушить ещё 10-12 минут. Подавайте с рисом или салатом.