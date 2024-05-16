Откровения Киркорова о Пугачёвой: "Я понимал, что я рогоносец уже четыре года"

Алла Пугачёва и Максим Галкин*: отъезд из России вызвал разделяющие мнения

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После переезда в Израиль Аллы Пугачёвой вместе с семьей, общественность разделилась в своем отношении к артистке. Некоторые поклонники отказались от поддержки из-за ее политических взглядов, тогда как другие остаются верными.

Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Филипп Киркоров, бывший супруг Пугачевой, выступил в ее защиту, призывая общественность оставить ее в покое, хотя его отношение к Максиму Галкину* остается негативным. Об этом сообщает popcake. tv.

В интервью телепрограмме Киркоров вспомнил о своем браке с Пугачевой и о том, как он чувствовал себя обманутым после того, как Галкин* появился в жизни Пугачевой.

Филипп описал свои ощущения от измены и последующих событий: "Я понимал, что я рогоносец уже четыре года. Это было неприятно".

* — признан иностранным агентом.