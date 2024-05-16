Откровения Киркорова о Пугачёвой: "Я понимал, что я рогоносец уже четыре года"

После переезда в Израиль Аллы Пугачёвой вместе с семьей, общественность разделилась в своем отношении к артистке. Некоторые поклонники отказались от поддержки из-за ее политических взглядов, тогда как другие остаются верными.
Филипп Киркоров, бывший супруг Пугачевой, выступил в ее защиту, призывая общественность оставить ее в покое, хотя его отношение к Максиму Галкину* остается негативным. Об этом сообщает popcake. tv.
В интервью телепрограмме Киркоров вспомнил о своем браке с Пугачевой и о том, как он чувствовал себя обманутым после того, как Галкин* появился в жизни Пугачевой.
Филипп описал свои ощущения от измены и последующих событий: "Я понимал, что я рогоносец уже четыре года. Это было неприятно".
* — признан иностранным агентом.
Кучера считает, что настоящими патриотами являются бойцы, сражающиеся на фронте.