Как избежать переедания во время менструации: полезные продукты для поддержания здоровья

Здоровое питание во время месячных: четыре полезных перекуса

1:24 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Месячные – это не самое приятное время в жизни женщины. И как не странно, именно в этот период так хочется есть! Конечно, соблазн есть пиццу "Маргарита" понятен, но стоит ли это делать? Поверьте, плотная и тяжелая пища только усугубит ваше состояние и негативно скажется на коже. Лучше обратите внимание на полезные перекусы от bebeautiful.in, которые помогут вам справиться с неприятными симптомами в этот период.

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Бананы

Это отличный источник калия, который помогает улучшить настроение и снять стресс. Кроме того, они богаты витамином В6, который уменьшает вздутие живота и расслабляет мышцы.

Листовые овощи

Шпинат, капуста и брокколи – это зелень, богатая железом и витаминами. Они помогают компенсировать потерю крови и поддерживают здоровье в период месячных.

Цельнозерновой хлеб

Он богат клетчаткой и полезными веществами, которые помогают снизить мышечное напряжение и облегчить боль.

Тёмный шоколад

Помимо своего вкуса, тёмный шоколад богат антиоксидантами и магнием, которые помогают справиться с перепадами настроения и регулируют выработку гормонов счастья.

Следите за своим питанием во время менструации – ваше тело скажет вам спасибо!

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