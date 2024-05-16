Как избежать переедания во время менструации: полезные продукты для поддержания здоровья

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Здоровое питание во время месячных: четыре полезных перекуса

1:24
Моя семья » Красота и стиль

Месячные – это не самое приятное время в жизни женщины.  И как не странно, именно в этот период так хочется есть! Конечно, соблазн есть пиццу "Маргарита" понятен, но стоит ли это делать?  Поверьте, плотная и тяжелая пища только усугубит ваше состояние и негативно скажется на коже. Лучше обратите внимание на полезные перекусы от bebeautiful.in, которые помогут вам справиться с неприятными симптомами в этот период.

Здоровое питание во время месячных: четыре полезных перекуса
Фото: unsplash.com by Бренда Годинез is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Бананы

Это отличный источник калия, который помогает улучшить настроение и снять стресс. Кроме того, они богаты витамином В6, который уменьшает вздутие живота и расслабляет мышцы.

Листовые овощи

Шпинат, капуста и брокколи – это зелень, богатая железом и витаминами. Они помогают компенсировать потерю крови и поддерживают здоровье в период месячных.

Цельнозерновой хлеб

Он богат клетчаткой и полезными веществами, которые помогают снизить мышечное напряжение и облегчить боль.

Тёмный шоколад

Помимо своего вкуса, тёмный шоколад богат антиоксидантами и магнием, которые помогают справиться с перепадами настроения и регулируют выработку гормонов счастья.

Следите за своим питанием во время менструации – ваше тело скажет вам спасибо!

Постоянный голод и тяга к еде во время месячных: что делать?
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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