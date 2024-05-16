Самые спокойные: эти породы кошек никогда не будут беспокоить своего хозяина

Эксперты назвали самые спокойные породы кошек

1:33 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Если вы рассматриваете возможность приобретения котенка, но опасаетесь, что это милое создание может внести суматоху в ваш упорядоченный образ жизни, обратите внимание на породы, перечисленные в этом списке.

Фото: Wikipedia by Nickolas Titkov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В этом перечне представлены коты с флегматичной натурой, которые, тем не менее, способны дарить своим владельцам множество счастливых моментов и любовь.

Персидские кошки

Персидские кошки известны как "пушистые аристократы" благодаря своему величественному виду. Они скромны, не склонны к беспокойству и обладают развитым интеллектом.

Рэгдоллы

Рэгдоллы отличаются миролюбивым характером и дружелюбием. Эти кошки идеально подходят для домов, где уже есть другие животные или маленькие дети, так как они прекрасно ладят с другими питомцами и обожают детей.

Бирманские кошки

Бирманские кошки, известные как священные, в прошлом жили в буддийских монастырях. Они приветливы и коммуникабельны, а также уживчивы с детьми и другими животными, оставаясь спокойными даже во время игр.

Мейн-куны

Мейн-куны внушительны во всем: от внешности до характера. В молодости они игривы, но со временем становятся все более уравновешенными.

Шотландские вислоухие кошки

Шотландские вислоухие кошки наслаждаются обществом людей, но не навязывают своё присутствие. Они также известны своей сообразительностью, дружелюбием и чистоплотностью.