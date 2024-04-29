Экс-тренер "Спартака" объяснил его последние проигрыши потерей мотивации из-за пяти побед в РПЛ

Экс-тренер "Спартака": у "Зенита" психологические трудности из-за частых побед

1:24 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший тренер московского "Спартака" Валерий Гладилин выразил своё мнение о том, что футболисты "Зенита" столкнулись с психологическими трудностями из-за многочисленных побед в чемпионате России.

Фото: commons.wikimedia.org by Кирилл Венедиктов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Согласно словам тренера, сине-бело-голубые сейчас показывают невыразительную игру из-за отсутствия мотивации и желания что-то кому-то доказать.

Гладилин отметил, что у клуба огромное качество игроков, но мотивация уже потеряна.

"Мотивация уже потеряна. Качество игроков у клуба огромное, выбор огромный. Пять раз побеждать в чемпионате — уже приелось многим футболистам, и той мотивации, которая была раньше у них, особой я не вижу, чтобы горели глаза и чтобы было желание победить ещё раз", — сказал Гладилин.

Тренер подчеркнул, что сказанное — это всего лишь его личное мнение.

Встреча 26-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Динамо", прошедшая 28 апреля, закончилась со счётом 1:0 в пользу московской команды, напоминает Газета.Ru.

"Зенит", которым руководит Сергей Семак, по-прежнему находится на первой строке турнирной таблицы чемпионата России с 50 баллами. Предпоследнюю встречу РПЛ в Санкт-Петербурге "Зенит" также уступил "Рубину" со счётом 0:2.

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