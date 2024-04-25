Гаджиев рассказал, в каком случае у "Краснодара" есть шанс на чемпионство этой сезоне РПЛ

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев поделился своим мнением о борьбе за чемпионство в Российской премьер-лиге между "Зенитом" и "Краснодаром".
По словам Гаджиева, "Краснодар" ещё недавно вообще был списан со счетов, потому что "Зенит" сильнее любой другой команды. Он отметил, что есть вероятность, что "Зенит" сохранит первое место, но и "Краснодар" тоже имеет свои шансы на чемпионство. Остальные команды уже не могут претендовать на первое место.
Тем не менее, Гаджиев отметил, что в спорте всегда возможны сюрпризы и "Зенит" все еще может совершить ошибки.
"При этом у "Краснодара" есть шансы на чемпионство, но про другие команды в этом смысле говорить уже не приходится. Конечно, "Зенит" ещё может оступиться, потому что это спорт. А там, где играют ногами, а не руками, случайностей всегда больше", — сказал Гаджиев, слова которого приводит Legalbet.
На данный момент "Краснодар" находится на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая лидирующему "Зениту" всего на одно очко за пять матчей до конца сезона. 29 апреля команда сыграет в гостях с "Крыльями Советов", а 4 мая у них состоится домашняя игра против "Ахмата". В рамках 28-го тура чемпионата России "Краснодар" встретится с московским "Спартаком". Захзводства этой стылки не было.
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