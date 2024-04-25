Гаджиев рассказал, в каком случае у "Краснодара" есть шанс на чемпионство этой сезоне РПЛ

Тренер Гаджиев: у "Краснодара" есть шанс на чемпионство в случае ошибки "Зенита"

1:32 Your browser does not support the audio element. Спорт

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев поделился своим мнением о борьбе за чемпионство в Российской премьер-лиге между "Зенитом" и "Краснодаром".

Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Пукалик is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По словам Гаджиева, "Краснодар" ещё недавно вообще был списан со счетов, потому что "Зенит" сильнее любой другой команды. Он отметил, что есть вероятность, что "Зенит" сохранит первое место, но и "Краснодар" тоже имеет свои шансы на чемпионство. Остальные команды уже не могут претендовать на первое место.

Тем не менее, Гаджиев отметил, что в спорте всегда возможны сюрпризы и "Зенит" все еще может совершить ошибки.

"При этом у "Краснодара" есть шансы на чемпионство, но про другие команды в этом смысле говорить уже не приходится. Конечно, "Зенит" ещё может оступиться, потому что это спорт. А там, где играют ногами, а не руками, случайностей всегда больше", — сказал Гаджиев, слова которого приводит Legalbet.

На данный момент "Краснодар" находится на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая лидирующему "Зениту" всего на одно очко за пять матчей до конца сезона. 29 апреля команда сыграет в гостях с "Крыльями Советов", а 4 мая у них состоится домашняя игра против "Ахмата". В рамках 28-го тура чемпионата России "Краснодар" встретится с московским "Спартаком". Захзводства этой стылки не было.

Highlights FC Krasnodar vs Zenit | RPL 2023/24