Экс-футболист, ветеран клуба "Спартак" Евгений Ловчев признал, что "Зенит" сильнее "Спартака".
Он высказался по поводу матча красно-белых с "Зенитом" в полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Первая игра закончилась победой "Зенита". А во втором матче была ничья.
"Конечно, "Зенит" сильнее. Однако когда эти команды борются в конкретном матче, игра бывает равной", — цитирует Ловчева "Чемпионат", ссылаясь на "Матч ТВ".
Добавим, что "Зенит" вышел в финал Пути РПЛ, а "Спартак" — в полуфинал Пути регионов.
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