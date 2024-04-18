Евгений Ловчев признал, что "Зенит" сильнее "Спартака"

0:39 Your browser does not support the audio element. Спорт

Экс-футболист, ветеран клуба "Спартак" Евгений Ловчев признал, что "Зенит" сильнее "Спартака".

Фото: commons.wikimedia.org by Анна Нэсси is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Он высказался по поводу матча красно-белых с "Зенитом" в полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Первая игра закончилась победой "Зенита". А во втором матче была ничья.

"Конечно, "Зенит" сильнее. Однако когда эти команды борются в конкретном матче, игра бывает равной", — цитирует Ловчева "Чемпионат", ссылаясь на "Матч ТВ".

Добавим, что "Зенит" вышел в финал Пути РПЛ, а "Спартак" — в полуфинал Пути регионов.