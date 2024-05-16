Вкусные и полезные гречневые блины на соевом молоке с черничным соусом: понравятся всей семье

Гречневые блины с черничным соусом: к завтраку

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Гречневые блины с черничным соусом — очень аппетитный завтрак. Блины готовятся из небольшого количества ингредиентов и не потребуют много времени.

Фото: commons.wikimedia.org by David Monniaux is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты

5 чашек соевого молока

2 яйца

1 столовая ложка канолового/рапсового масла

2 стакана гречневой муки

5 чайных ложек корицы

2 чашки черники

1 чашка яблочного соуса

1 чайная ложка ванильного экстракта

1 стакан гречки

1 чайная ложка разрыхлителя

3 столовые ложки апельсинового сока

2 столовые ложки муки из аррорута

Приготовление

В большой миске смешайте молоко, яблочный соус, яйца, ванильный экстракт и масло. Хорошо взбейте все ингредиенты и отставьте в сторону. В миске меньшего размера смешайте гречневую муку, разрыхлитель и 1 чайную ложку корицы. Затем добавьте сухие ингредиенты в молочную смесь и перемешайте. Блины можно выпекать. Для соуса смешайте апельсиновый сок, 4 чайные ложки корицы, чернику, муку из аррорута в небольшой кастрюле и поставьте на средний огонь. Доведите ингредиенты до кипения, а затем убавьте огонь. Варить до получения густой консистенции. Снимите с огня, полейте приготовленные блины соусом!