Вкусные и полезные гречневые блины на соевом молоке с черничным соусом: понравятся всей семье

Гречневые блины с черничным соусом — очень аппетитный завтрак. Блины готовятся из небольшого количества ингредиентов и не потребуют много времени.
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Ингредиенты
5 чашек соевого молока
2 яйца
1 столовая ложка канолового/рапсового масла
2 стакана гречневой муки
5 чайных ложек корицы
2 чашки черники
1 чашка яблочного соуса
1 чайная ложка ванильного экстракта
1 стакан гречки
1 чайная ложка разрыхлителя
3 столовые ложки апельсинового сока
2 столовые ложки муки из аррорута
Приготовление
В большой миске смешайте молоко, яблочный соус, яйца, ванильный экстракт и масло. Хорошо взбейте все ингредиенты и отставьте в сторону.
В миске меньшего размера смешайте гречневую муку, разрыхлитель и 1 чайную ложку корицы. Затем добавьте сухие ингредиенты в молочную смесь и перемешайте. Блины можно выпекать.
Для соуса смешайте апельсиновый сок, 4 чайные ложки корицы, чернику, муку из аррорута в небольшой кастрюле и поставьте на средний огонь. Доведите ингредиенты до кипения, а затем убавьте огонь. Варить до получения густой консистенции. Снимите с огня, полейте приготовленные блины соусом!
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