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Вкусные и полезные гречневые блины на соевом молоке с черничным соусом: понравятся всей семье

Гречневые блины с черничным соусом: к завтраку

1:25
Еда

Гречневые блины с черничным соусом — очень аппетитный завтрак. Блины готовятся из небольшого количества ингредиентов и не потребуют много времени.

Гречневые блины с черничным соусом: к завтраку
Фото: commons.wikimedia.org by David Monniaux is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты

  • 5 чашек соевого молока
  • 2 яйца
  • 1 столовая ложка канолового/рапсового масла
  • 2 стакана гречневой муки
  • 5 чайных ложек корицы
  • 2 чашки черники
  • 1 чашка яблочного соуса
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта
  • 1 стакан гречки
  • 1 чайная ложка разрыхлителя
  • 3 столовые ложки апельсинового сока
  • 2 столовые ложки муки из аррорута

Приготовление

  1. В большой миске смешайте молоко, яблочный соус, яйца, ванильный экстракт и масло. Хорошо взбейте все ингредиенты и отставьте в сторону.
  2. В миске меньшего размера смешайте гречневую муку, разрыхлитель и 1 чайную ложку корицы. Затем добавьте сухие ингредиенты в молочную смесь и перемешайте. Блины можно выпекать. 
  3. Для соуса смешайте апельсиновый сок, 4 чайные ложки корицы, чернику, муку из аррорута в небольшой кастрюле и поставьте на средний огонь. Доведите ингредиенты до кипения, а затем убавьте огонь. Варить до получения густой консистенции. Снимите с огня, полейте приготовленные блины соусом!
ПП блины. Вкусные и пористые блинчики на кефире и гречневой муке
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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