Испанские учёные назвали неожиданное полезное свойство вина для сердца и клеток

Вино в умеренных количествах снижает воспаление в организме

Наука

Исследователи из Барселонского университета в Испании обнаружили, что умеренное потребление вина, богатого полифенолами, существенно уменьшает воспаление в организме. Это может помочь в предотвращении сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты их работы опубликованы в журнале The Journal of Nutrition, Health and Aging (JNHA).

Фото: flickr.com by Revolweb is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В исследовании участвовали 217 человек, средний возраст которых составил 68,8 лет, причём чуть более половины из них были женщинами. Ученые собрали данные о физической активности и обычном рационе питания участников.

Затем они попросили добровольцев сдать образцы крови и мочи для измерения концентрации винной кислоты и уровня воспаления. Винная кислота в моче является точным показателем потребляемого вина.

Год спустя после начала исследования участники снова сдали анализы. Ученые также изучили изменения в их диете.

Как и ожидалось, увеличение потребления вина приводило к повышению концентрации винной кислоты в моче. Это, в свою очередь, коррелировало со значительным снижением уровня растворимых молекул адгезии сосудистых клеток-1 (sVCAM-1) и других маркеров воспаления.

Исследователи отметили, что снижение уровня воспаления уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Они подчеркнули, что наиболее полезно умеренное употребление вина (особенно красного), богатого полифенолами.

Эти соединения содержатся во многих растениях и оказывают положительное воздействие на организм человека, защищая клетки от повреждений.