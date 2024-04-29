Сок из корня сельдерея на завтрак: полезный напиток, от которого невозможно отказаться. Улучшит пищеварение и избавит от перекусов!

Как приготовить сок из корня сельдерея

0:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Вы улучшите здоровье пищеварительной системы и избавитесь от вредных перекусов в течение дня, если будете выпивать каждое утро стакан освежающего сока сельдерея.

Фото: creativecommons.org by Dinkum is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en

Ингредиенты

1 корень сельдерея,

фильтрованная вода.

Приготовление

Вымойте корень сельдерея, очистите от кожуры и нарежьте крупными кусочками. Поместите сельдерей в блендер, добавив немного воды. Взбивайте смесь несколько секунд, вылейте в миску, процедив через марлю или сито.