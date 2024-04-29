Сок из корня сельдерея на завтрак: полезный напиток, от которого невозможно отказаться. Улучшит пищеварение и избавит от перекусов!
Как приготовить сок из корня сельдерея
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Вы улучшите здоровье пищеварительной системы и избавитесь от вредных перекусов в течение дня, если будете выпивать каждое утро стакан освежающего сока сельдерея.
Фото: creativecommons.org by Dinkum is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en
Ингредиенты
- 1 корень сельдерея,
- фильтрованная вода.
Приготовление
- Вымойте корень сельдерея, очистите от кожуры и нарежьте крупными кусочками.
- Поместите сельдерей в блендер, добавив немного воды.
- Взбивайте смесь несколько секунд, вылейте в миску, процедив через марлю или сито.
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