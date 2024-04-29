Кошки, которые навсегда останутся котятами: обзор миниатюрных пород

Самые миниатюрные породы кошек

1:03 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

В мире существуют породы кошек, которые на протяжении всей жизни остаются крошечными как новорожденные котята.

Фото: pixabay.com by Ilona Ilyés is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Одной из таких пород является Наполеон, порода кошек, впервые выведенная в Соединённых Штатах в 2001 году и названная в честь знаменитого французского полководца.

Другой породой с невероятными размерами является Скукум. Эти котята напоминают маленьких кудрявых барашков. У них короткие лапки, наследие от породы манчкин, и пушистая шерсть, как у лапермы. Взрослая особь этой породы может весить всего лишь 2 кг.

Минскин также привлекает внимание своими небольшими размерами и уникальной внешностью. Эти кошки, как хоббиты среди кошачьих, напоминают сфинксов, но имеют небольшие лапки и некоторые участки густой шерсти на обнаженной коже. В их генетическом коде смешались породы сфинкс, бурма, манчкин и девон-рекс.