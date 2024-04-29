Актёр Никита Кологривый оказался в сложной финансовой ситуации, накопив долг перед российской налоговой службой в размере около 1,4 млн рублей.
ФНС уже направила ему уведомление с требованием погасить задолженность, предупредив о возможных последствиях, включая штрафы, арест банковского счёта и проблемы с выездом за границу.
В недавнем интервью Кологривый признался, что у него проблемы с финансами из-за невозможности управлять деньгами, описав их как "огонь в руках".
Ранее сообщалось, что Никита Кологривый дал ряд советов поклонникам, в том числе погладить кота.
Одуванчик имеет плохую репутацию сорняка, однако он издавна использовался как лекарственное растение для улучшения пищеварения и стимуляции аппетита.