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Финансовый крах звезды: как Кологривый сжигает деньги и накапливает долги

Никита Кологривый столкнулся с долгами перед налоговой на 1,4 млн рублей

0:42
Шоу-бизнес

Актёр Никита Кологривый оказался в сложной финансовой ситуации, накопив долг перед российской налоговой службой в размере около 1,4 млн рублей.

Никита Кологривый столкнулся с долгами перед налоговой на 1,4 млн рублей
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

ФНС уже направила ему уведомление с требованием погасить задолженность, предупредив о возможных последствиях, включая штрафы, арест банковского счёта и проблемы с выездом за границу.

В недавнем интервью Кологривый признался, что у него проблемы с финансами из-за невозможности управлять деньгами, описав их как "огонь в руках".

Ранее сообщалось, что Никита Кологривый дал ряд советов поклонникам, в том числе погладить кота.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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