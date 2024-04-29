Финансовый крах звезды: как Кологривый сжигает деньги и накапливает долги

Никита Кологривый столкнулся с долгами перед налоговой на 1,4 млн рублей

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Никита Кологривый оказался в сложной финансовой ситуации, накопив долг перед российской налоговой службой в размере около 1,4 млн рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

ФНС уже направила ему уведомление с требованием погасить задолженность, предупредив о возможных последствиях, включая штрафы, арест банковского счёта и проблемы с выездом за границу.

В недавнем интервью Кологривый признался, что у него проблемы с финансами из-за невозможности управлять деньгами, описав их как "огонь в руках".

Ранее сообщалось, что Никита Кологривый дал ряд советов поклонникам, в том числе погладить кота.