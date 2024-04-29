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Как пандемия изменила туристические привычки россиян: calltouch показывает тенденции

Туры-сюрпризы набирают популярность в России

2:16
Туризм

В течение последних двух лет произошли значительные изменения в отношении россиян к туризму, как сообщает РИА Новости, ссылаясь на исследование, проведенное маркетинговой платформой Calltouch. Около 24% респондентов заявили, что они больше не путешествуют, тогда как аналогичное количество людей теперь с нетерпением ожидает возможности отправиться в путешествие.

Туры-сюрпризы набирают популярность в России
Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Аналитики указывают, что пандемия лишила людей возможности путешествовать, а также привела к ограничениям на въезд в ряд стран и усложнениям в процедуре получения виз. Эти обстоятельства существенно повлияли на взгляды на туризм. Исследование также выявило, что 14% участников опроса испытывают тревогу перед поездками.

Половина опрошенных россиян считает путешествие возможностью для отдыха и релаксации, а каждый третий рассматривает его как способ психологической разгрузки. Среди других ожиданий от путешествий выделяются желание получить вдохновение и новые впечатления (41%), изучение местных культур (13%) и истории (9%).

Почти каждый четвертый россиянин рассматривает путешествие как возможность провести время с семьей, в то время как 13% предпочитают отдыхать от семейной обстановки. Однако 17% участников опроса отмечают разочарование после возвращения из отпуска.

Наибольшей популярностью среди россиян пользуются оздоровительные туры (48%), за ними следуют сюрприз-туры (16%), поездки с случайной группой по интересам (14%), пешие турпоходы и экотуры (по 12%). Растет интерес к необычным путешествиям, например, 10% туристов стремятся посетить малоизвестные места с местным проводником.

Кроме того, россияне стали более самостоятельными в планировании своих отпусков: 60% опрошенных самостоятельно выбирают направление, планируют поездки и бронируют отели. Это способствует увеличению популярности онлайн-платформ и мобильных приложений для путешествий, хотя 25% все еще предпочитают пользоваться услугами турагентств, а 12% обращаются к знакомым агентам.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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