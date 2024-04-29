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Стало известно, зачем Максим Галкин* пытается снять с себя статус иностранного агента

Певица Зарубина уверена, что Галкина* заставляет вернуться в Россию тщеславие

0:56
Шоу-бизнес

Певица и актриса Ольга Зарубина в беседе с "МК" заявила, что юморист Максим Галкин* (внесен в реестр иноагентов на территории РФ) хочет вернуться в Россию и избавиться от позорного статуса из-за тщеславия.

Певица Зарубина уверена, что Галкина* заставляет вернуться в Россию тщеславие
Фото: youtube.com by канал PROжизнь is licensed under public domain

Зарубина уверена, что муж Аллы Пугачевой, как и многие артисты, страдает от звездной болезни. При этом из-за отсутствия за границей былой славы, они хотят вернуться на родину, где их любили и "облизывали".

"Ты приходишь в магазин, а на тебя никто не обращает внимания. Это очень сложно переживать людям тщеславным. Я думаю, что именно с этим связано такое желание Галкина снять с себя статус иноагента", — рассказала певица.

Максим Галкин в апреле подал кассационную жалобу в суд на отказ исключить его из реестра иноагентов.

Ранее Екатерина Волкова рассказала, как дочь стимулировала роды.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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