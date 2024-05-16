Курс доллара летом 2024: шокирующий прогноз российского экономиста

Эксперт спрогнозировал курс доллара на лето 2024 года

1:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

Летом 2024 года ожидается, что курс доллара будет колебаться в пределах 90-93 рублей. Это прогнозировал экономист и доцент РЭУ имени Плеханова Денис Перепелица в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

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Эксперт отметил, что стоимость валюты будет зависеть от мировой геополитической обстановки. Он указал на то, что при определённых условиях доллар может потерять в цене, в то время как рубль может укрепиться.

Денис Перепелица объяснил, что жесткие санкции США против китайских компаний могут привести к тому, что Китай начнет сбрасывать американские казначейские облигации, что, в свою очередь, может вызвать девальвацию доллара.

Он также подчеркнул, что укрепление рубля может быть связано с ростом цен на нефть вследствие обострения конфликта между Израилем и Палестиной, а также возможным смягчением денежно-кредитной политики Банка России.

В заключение эксперт выразил мнение, что наиболее вероятно сохранение курса в рамках указанного диапазона с возможной тенденцией к укреплению рубля в средне- и долгосрочной перспективе.