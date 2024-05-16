Летом 2024 года ожидается, что курс доллара будет колебаться в пределах 90-93 рублей. Это прогнозировал экономист и доцент РЭУ имени Плеханова Денис Перепелица в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".
Эксперт отметил, что стоимость валюты будет зависеть от мировой геополитической обстановки. Он указал на то, что при определённых условиях доллар может потерять в цене, в то время как рубль может укрепиться.
Денис Перепелица объяснил, что жесткие санкции США против китайских компаний могут привести к тому, что Китай начнет сбрасывать американские казначейские облигации, что, в свою очередь, может вызвать девальвацию доллара.
Он также подчеркнул, что укрепление рубля может быть связано с ростом цен на нефть вследствие обострения конфликта между Израилем и Палестиной, а также возможным смягчением денежно-кредитной политики Банка России.
В заключение эксперт выразил мнение, что наиболее вероятно сохранение курса в рамках указанного диапазона с возможной тенденцией к укреплению рубля в средне- и долгосрочной перспективе.
Кучера считает, что настоящими патриотами являются бойцы, сражающиеся на фронте.