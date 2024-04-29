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Сколько сладостей можно съедать в неделю: правило одинаково для всех

Чтобы не навредить здоровью, нужно есть сладкое 2 раза в неделю

1:28
Здоровье

Сладости — не самая здоровая пища. В этой статье вы узнаете, сколько сладостей можно съедать взрослым, чтобы они не приносили вред здоровью.

Чтобы не навредить здоровью, нужно есть сладкое 2 раза в неделю
Фото: unsplash.com by Brina Blum is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Сколько сладостей можно съедать в неделю

Специалисты рекомендуют употреблять сладкое не чаще 1-2 раз в неделю. Правило одинаково для всех — чем меньше, тем лучше. Согласно рекомендациям ВОЗ, не рекомендуется употреблять более 50 граммов сахара в день. В это число входит и скрытый сахар.

Не заменяйте сладостями основной прием пищи. Ешьте их только после еды. Не стоит добавлять в свой рацион сладкие газированные напитки, кетчуп или йогурты с сахаром. Они являются источником скрытого сахара в вашем рационе. Он также часто содержится в выпечке, батончиках, мюсли и сухих завтраках.

Наиболее безвредными сладостями являются мармелад, зефир и пастила, приготовленные с агар-агаром, а не с химическими желирующими веществами, а также темный шоколад и мед.

Чтобы снизить тягу к сладкому, важно скорректировать свой рацион и сделать его сбалансированным. Тягу к сладкому снижают продукты, богатые белками, полезными жирами и клетчаткой. Например, это могут быть орехи, бобовые, сухофрукты, свежие фрукты и овощи, а также рыба и мясо.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
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Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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