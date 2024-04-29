"Я захлебнулся в потоке жалоб": финомбудсмен рассказал, что ущерб россиян от навязанных банками услуг в 25 раз выше, чем от грабежа

Финомбудсмен посоветовал россиянам "обходить банки девятой дорогой"

3:39 Your browser does not support the audio element. Страхование

Мисселинг в российских банках стал для россиян опаснее, чем столкновение с мошенниками, рассказал "Московскому Комсомольцу" финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков, доктор экономических наук Павел Медведев.

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По словам финансового уполномоченного, средняя потеря от действий телефонных преступников в России составляет 16 тыс. рублей, в то время как средний ущерб от "псевдовкладов" в банках — 408 тыс. рублей.

Медведев отметил, что чаще всего люди жалуются на мисселинг со стороны банков, когда при получении одной услуги им "втюхивают" другую. Обычно это происходит, когда вкладчик хочет забрать свои сбережения либо получить по ним проценты и продлить договор вклада. Сотрудник банка уговаривает клиента подписать документ совершенно другого типа, утверждая, что он гораздо выгоднее.

По факту человеку подсовывают мошеннический продукт, рассказал эксперт. Названия у него могут быть разные, но суть одна — это договор страхования.

"Суть продукта заключается в том, что всю сумму, которую человек держал на вкладе (а часто он её всю свою жизнь копил) — скажем, порядка 200 тыс. рублей — ему предлагают разместить формально на длительный срок, уверяя, что доход от этого будет выше, а при желании человек сможет забрать нужную ему сумму, когда захочет. На самом же деле после того, как жертва купила за 200 тыс. такой продукт, она должна будет раз в год, а иногда и каждые полгода вносить аналогичную сумму для исполнения заключённого договора. Если гражданин попытается вернуть деньги, внесенные в рамках такого договора, то он потеряет всю или почти всю сумму", — пояснил Медведев.

Эксперт отметил, что Центробанк пытается бороться с проблемой. Так, он расценил более раннюю форму схемы как мошенническую и запретил её. Однако банк обошёл запрет, чуть-чуть изменив форму продукта, и продолжает навязывать его клиентам.

Иногда это страховка с так называемым "участием в доходах", добавил Медведев. То есть страховая компания делает вид, что за счёт денег клиента страхует его и при этом обеспечивает ему дополнительный доход, вкладывая часть средств в прибыльные предприятия, однако по факту это оказывается обманом — никакой дополнительной прибыли клиент не получает.

По словам специалиста, люди попадаются на уловки банков, потому что договоры составлены так, что их невозможно понять и даже прочитать — они очень объемные, напечатаны не очень крупным шрифтом и содержат сложные и запутанные формулировки.

Финомбудсмен рассказал, что мисселингом занимаются почти все банки — как крупные, так и более мелкие. При этом пострадавшие жалуются в Центробанк, но там им отвечают: вы сами подписали договор, а значит, согласились с его условиями, добавил он.

"Если мы хотим бороться с мисселингом, давая рекомендации гражданам, то совет может быть только один: "Обходите банки десятой дорогой"", — сказал Медведев.

В качестве более конструктивной меры специалист предложил побудить ЦБ выпустить указание о возврате гражданину 100% денег, которые банк получил, злоупотребив его доверием.