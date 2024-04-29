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Потепление в Антарктике повысило уровень моря на другом конце света

NatGeo: нагрев антарктических глубин заставил расшириться воды мирового океана

1:33
Наука

Анализ ученых из Университета Майами указывает на то, что повышение температуры Южного океана вблизи Антарктиды приводит к поднятию уровня моря в других регионах планеты, в частности, на севере Атлантического океана. Их исследование, опубликованное в журнале Nature Geoscience (NatGeo), основано на анализе данных о глубоководной океанографии за последние два десятилетия.

NatGeo: нагрев антарктических глубин заставил расшириться воды мирового океана
Фото: Flickr by Jason Auch is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Специалисты обнаружили, что ключевая часть глобальной системы океанских течений, известная как абиссальный лимб, ослабла примерно на 12% за этот период.

Этот компонент связан с Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляцией (АМОК), которая распределяет тепло, питательные вещества и углекислый газ в океанах всего мира.

Абиссальный лимб формируется из плотных вод Антарктики, которые образуются зимой. При замерзании эти воды выделяют соль, увеличивая свою плотность.

В результате они опускаются на дно океана, создавая холодную и плотную среду, которая воздействует на температуру воды в Индийском, Тихом и Атлантическом океанах, охлаждая их глубины.

Однако потепление Южного океана привело к тому, что абиссальный лимб стал менее холодным. Это в свою очередь привело к более интенсивному нагреву других регионов океанов, а также к поднятию уровня моря в северной части Атлантического океана из-за теплового расширения воды.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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