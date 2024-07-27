Лера Кудрявцева рассказала о спасении маленького ребёнка из ужасного ДТП

Позавчера социальные сети всколыхнулись из-за обсуждения попытки кражи грудного ребенка, предотвращенной благодаря помощи очевидцев.
Среди тех, кто оказал поддержку пострадавшей маме, была и известная телеведущая Лера Кудрявцева. Знаменитость решила своим примером показать важность помощи ближнему и поделилась двумя ужасными случаями из своей жизни.
Первый случай произошел, когда Кудрявцева стала свидетелем ДТП с участием двух автомобилей, в одном из которых находился маленький ребенок. Телеведущая не осталась равнодушной и оказала помощь малышу, у которого во рту были осколки стекла, так как родители ребенка погибли на месте.
Второй случай произошел, когда Лера оказала первую помощь женщине, пострадавшей от падения светофора. Удар пришелся ей в голову, и телеведущая помогла пострадавшей. Кудрявцева призывает не оставаться равнодушными к чужому горю и помогать тем, кто в беде.
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