Лера Кудрявцева рассказала о спасении маленького ребёнка из ужасного ДТП

Лера Кудрявцева рассказала о помощи пострадавшим

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Позавчера социальные сети всколыхнулись из-за обсуждения попытки кражи грудного ребенка, предотвращенной благодаря помощи очевидцев.

Фото: Openverse by Алексей Юшенков, CC BY-SA 3.0

Среди тех, кто оказал поддержку пострадавшей маме, была и известная телеведущая Лера Кудрявцева. Знаменитость решила своим примером показать важность помощи ближнему и поделилась двумя ужасными случаями из своей жизни.

Первый случай произошел, когда Кудрявцева стала свидетелем ДТП с участием двух автомобилей, в одном из которых находился маленький ребенок. Телеведущая не осталась равнодушной и оказала помощь малышу, у которого во рту были осколки стекла, так как родители ребенка погибли на месте.

Второй случай произошел, когда Лера оказала первую помощь женщине, пострадавшей от падения светофора. Удар пришелся ей в голову, и телеведущая помогла пострадавшей. Кудрявцева призывает не оставаться равнодушными к чужому горю и помогать тем, кто в беде.