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Как правильно найти квартиру, если у вас за пазухой сидит кошка: правила аренды квартир с животными

Стало известно, как арендовать квартиру с животным

2:26
Зоосфера » Кошки

Как бы ни был очарователен ваш питомец, не все арендодатели готовы его принять. Это понятно, ведь некоторые животные вместе с безответственными хозяевами могут оставить после себя беспорядок. Как же найти жильё и убедить владельца квартиры, что вас с питомцем не стоит бояться?

Стало известно, как арендовать квартиру с животным
Фото: catza.net by Heikki Siltala is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Начните поиск заранее

Особенно важно, если вы уже обсудили сроки выселения с нынешним арендодателем. Хорошо, если у вас есть друзья, готовые временно принять вас, но не забывайте о вашем питомце! Частая смена места жительства для него стрессова. Поэтому сделайте глубокий вдох, медленно выдохните и начните искать "квартиру с питомцем".

Интернет-платформы для аренды и покупки жилья учитывают потребности клиентов: вы можете фильтровать варианты по различным критериям.

Составьте резюме для вашего питомца

Нет, кошке или собаке не придётся зарабатывать на аренду. В резюме "идеального квартиросъёмщика" укажите данные о здоровье питомца и его навыках (приучен ли он к туалету, какие команды знает и т. д.). Можно приложить сертификаты с выставок или курсов по дрессировке, а также указать личные характеристики или хобби, если они не включают порчу обоев.

Если вы уже снимали квартиру с питомцем, попросите предыдущего арендодателя написать характеристику вашему любимцу. Также можно получить рекомендации от ветеринара (о поведении питомца во время осмотров), кинолога (если питомец посещает тренировки) и других специалистов — грумера, догситтера и т. д.

Придите на просмотр квартиры с питомцем

Или пригласите владельца на прогулку, если ему так удобнее. Главное — показать питомца лично. Это подходит только для питомцев, которые не боятся чужих людей. Если вашему любимцу требуется время на адаптацию, придерживайтесь предыдущих советов.

Диалог — ключ к успеху

Если вы нашли идеальную квартиру и уверены в поведении своего питомца, а владелец сомневается, постарайтесь узнать причину его настороженности. Возможно, это связано с прошлым негативным опытом. Постарайтесь убедить его, что такой "катастрофы" не повторится. Если же питомец всё-таки может что-то испортить, обсудите вопрос компенсации заранее.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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