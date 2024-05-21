Певец Сергей Жуков высказался о победительнице проекта "Новая Фабрика звёзд"

Солист группы "Руки вверх!" Сергей Жуков обратился со словами напутствия к финалистке "Новой Фабрики звёзд".
Сергей Жуков возвестил о завершении проекта "Новая Фабрика звезд", который длился 3 месяца. Лидером музыкального шоу стала артистка Мария Гордеева.
Певец поддержал восходящую звезду.
"Маша, это то, что должно было случиться! Я очень рад, что ты смогла поверить в себя, раскрыться и забрать свою победу. Это начало твоего звёздного пути… Теперь только вперед! Сияй!" — обратился к победительнице Жуков в "Инстаграме"*.
Ранее сообщалось, что сын певца Михаила Круга Александр Круг покорил сердца зрителей своим пением.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
За последние два года российские знаменитости стали редкими гостями на Каннском кинофестивале.