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Певец Сергей Жуков высказался о победительнице проекта "Новая Фабрика звёзд"

Певец Сергей Жуков оценил победительницу "Новой Фабрики звёзд"

0:55
Шоу-бизнес

Солист группы "Руки вверх!" Сергей Жуков обратился со словами напутствия к финалистке "Новой Фабрики звёзд".

Певец Сергей Жуков оценил победительницу "Новой Фабрики звёзд"
Фото: https://vk.com/maru.gordeeva by ВК-аккаунт Марии Гордеевой is licensed under public doman

Сергей Жуков возвестил о завершении проекта "Новая Фабрика звезд", который длился 3 месяца. Лидером музыкального шоу стала артистка Мария Гордеева.

Певец поддержал восходящую звезду.

"Маша, это то, что должно было случиться! Я очень рад, что ты смогла поверить в себя, раскрыться и забрать свою победу. Это начало твоего звёздного пути… Теперь только вперед! Сияй!" — обратился к победительнице Жуков в "Инстаграме"*.

Ранее сообщалось, что сын певца Михаила Круга Александр Круг покорил сердца зрителей своим пением.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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