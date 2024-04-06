Сын Михаила Круга стал фаворитом "Новой Фабрики звезд"

Сын Михаила Круга Александр Круг, принимающий участие в музыкальном шоу "Новая Фабрика звезд", на последнем отчетном концерте затмил выступление старшего коллеги Стаса Пьехи.
На прошедшем в воскресенье отчетном концерте фабриканты выступали в паре со знаменитыми певцами — Александр Круг выступал вместе со Стасом Пьехой. Вместе они исполнили песню "Одна звезда".
Поклонники считают, что начинающему певцу удалось исполнить композицию более проникновенно, нежели известному артисту.
"Тот случай, когда эта песня мне больше нравится в исполнении Саши, хотя Стас — прекрасный певец, у него замечательный голос, но Саша прям покорил сердечко", — написали зрители программы.
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Композитор раскрылся иначе при сотрудничестве с казахским певцом.