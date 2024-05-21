Создана технология, спасающая здания от разрушения при сильнейших землетрясениях

Создан метод строительства, при котором зданиям не страшны землетрясения

1:21 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В Валенсии исследователи Политехнического университета придумали новый метод строительства зданий. Возведённые по их технологии объекты могут выдерживать серьёзные землетрясения, оползни, наводнения и прочие катаклизмы. Достигнуть такой прочности исследователям удалось, внедрив концепцию "структурных предохранителей". Данный принцип аналогичен с защитой электрической системы, где предохранители защищают компоненты сети от перегрузок.

Фото: unsplash.com by Дмитрий Попов is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Для проверки своей версии исследователи построили здание из сборного железобетона. Затем искусственным образом было спровоцировано значительное разрушение конструкции. Однако разрушения здания удалось избежать, повреждение было локализовано. По сути, при неизбежном разрушении произошло сегментирование здания. Позже, учёные после эксперимента со зданием, сравнили свою концепцию с природным явлением, когда ящерица, для выживания при нападении, отбрасывает хвост.

Таким образом, исследователи подтвердили состоятельность своей методики строительства — катастрофические разрушения удалось избежать. А это позволит в будущем предотвращать реальные разрушения, сохранять жизни людей и минимизировать экономические потери.