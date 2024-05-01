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Hyundai переключается на гибриды. Первые модели выйдут в Индии уже через два года

Hyundai Motor Group нацеливается на гибридный рынок Индии с запуском новых моделей

1:36
Авто

Hyundai Motor Group планирует запустить свои первые гибридные автомобили в Индии к 2026 году. Корейский автоконцерн, к которому относятся Hyundai Motor и Kia Corp, рассматривает возможность выпуска гибридного внедорожника, размером сравнимого с популярным Creta.

Hyundai Motor Group нацеливается на гибридный рынок Индии с запуском новых моделей
Фото: openverse by Rutger van der Maar is licensed under CC BY 2.0

Оба бренда нацелены на запуск гибридных SUV в 2026 или 2027 году, при этом их планы по электромобилям для Индии также продвигаются успешно. Решение о переходе к гибридам было принято после увеличения продаж данной технологии в Индии, что подтолкнуло Hyundai к отходу от первоначальной стратегии, сосредоточенной исключительно на электромобилях.

Hyundai и Kia, которые в настоящее время продают в Индии только бензиновые и дизельные автомобили, а также импортируемые электромобили, такие как IONIQ 5 и EV6, планируют запустить производство первых электромобилей, сделанных в Индии, в 2025 году.

На текущий момент японские конкуренты, такие как Toyota, доминируют в этом сегменте рынка. Введение гибридных технологий считается промежуточной стратегией Hyundai для Индии, учитывая наличие уже разработанных технологий и потребность адаптировать их под местный рынок. Hybrids, хотя и облагаются высоким налогом, стали популярны в Индии после запуска Toyota первого массового гибридного SUV в 2022 году.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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