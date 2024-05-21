В преддверии сокращения льготных программ ипотеки квартиры стали раскупать как горячие пирожки

Средний срок принятия решения о покупке квартиры сократился до двух недель

0:51 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В Plus Development обратили внимание на необычную для длинных выходных активность покупателей на рынке новостроек в майские праздники, сообщили "Стройгазете" в пресс-службе компании.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

Риелторы подсчитали, что средний срок принятия решения о покупке квартиры уменьшился с одного-двух месяцев до двух недель, и если ажиотаж останется прежним, по итогам мая число запросов от потенциальных покупателей вдвое превысит обычные значения.

Потенциальных новосёлов подгоняет неумолимо надвигающееся сокращение льготных программ ипотеки с 1 июля, объяснила коммерческий директор Plus Development Елена Тарасова.

По её прогнозам, по окончании программ спрос утихнет, но ненадолго — с сентября начнётся его сезонный рост.