В преддверии сокращения льготных программ ипотеки квартиры стали раскупать как горячие пирожки

В Plus Development обратили внимание на необычную для длинных выходных активность покупателей на рынке новостроек в майские праздники, сообщили "Стройгазете" в пресс-службе компании.
Риелторы подсчитали, что средний срок принятия решения о покупке квартиры уменьшился с одного-двух месяцев до двух недель, и если ажиотаж останется прежним, по итогам мая число запросов от потенциальных покупателей вдвое превысит обычные значения.
Потенциальных новосёлов подгоняет неумолимо надвигающееся сокращение льготных программ ипотеки с 1 июля, объяснила коммерческий директор Plus Development Елена Тарасова.
По её прогнозам, по окончании программ спрос утихнет, но ненадолго — с сентября начнётся его сезонный рост.
За последние два года российские знаменитости стали редкими гостями на Каннском кинофестивале.