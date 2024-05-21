Беспородный кот — лучший выбор: дешево и сердито

Россиянам назвали плюсы беспородных котов

1:13 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Некоторые люди предпочитают заводить определенные породы кошек. Это может быть связано с их любовью к конкретным видам, стремлением к статусу или желанием разводить этих животных для продажи. Причины могут быть самые разные.

Фото: openverse.org by Carolina_BCN is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Однако беспородные кошки ничуть не хуже. Если породистые кошки живут в комфортных условиях, то дворовые коты привыкли преодолевать трудности и бороться за выживание. Даже если маленького котенка приносят в дом, его инстинкты могут проявиться со временем.

Но это скорее является преимуществом. Такие коты легко уживаются с людьми и другими животными, не страдают от голода, если их на день забывают на даче, так как умеют добывать себе еду. Они также больше радуются ласке хозяина.

Плюсы на этом не заканчиваются. Заботиться о беспородных кошках легче: у них обычно более сильный иммунитет, и риск хронических заболеваний ниже.

Важно лишь обеспечить им комфортные условия: полезную еду, воду, место для игр и личное пространство. В результате кошка будет благодарна за любовь и заботу и ответит взаимностью.