Госдума приняла закон о лимите на сумму банковского перевода

Госдума приняла закон о лимите в 100 тысяч рублей на банковские переводы

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика Финансы

Государственная Дума приняла закон, который устанавливает максимальный лимит в 100 тысяч рублей на разовые банковские переводы граждан без открытия счёта при использовании упрощенной процедуры идентификации.

Фото: audiovisual.ec.europa.eu by Европейская Комиссия is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Этот документ был разработан с целью снижения рисков, связанных с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, которые возникают из-за отсутствия ограничений на суммы таких переводов.

Сейчас при переводах денежных средств, включая электронные, на сумму свыше 15 тысяч рублей проводится упрощённая идентификация клиента — физического лица. Для этого достаточно предоставить банку свои паспортные данные. Однако максимальная сумма таких переводов не ограничена.

Одновременно в статью 10 закона о национальной платёжной системе вносится изменение, которое увеличивает максимальную сумму остатка денежных средств на электронном средстве платежа без персональной информации с 60 тысяч до 100 тысяч рублей.

Закон должен вступить в силу через год после его официального опубликования.