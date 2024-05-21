Госдума приняла закон о лимите на сумму банковского перевода

Государственная Дума приняла закон, который устанавливает максимальный лимит в 100 тысяч рублей на разовые банковские переводы граждан без открытия счёта при использовании упрощенной процедуры идентификации.
Этот документ был разработан с целью снижения рисков, связанных с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, которые возникают из-за отсутствия ограничений на суммы таких переводов.
Сейчас при переводах денежных средств, включая электронные, на сумму свыше 15 тысяч рублей проводится упрощённая идентификация клиента — физического лица. Для этого достаточно предоставить банку свои паспортные данные. Однако максимальная сумма таких переводов не ограничена.
Одновременно в статью 10 закона о национальной платёжной системе вносится изменение, которое увеличивает максимальную сумму остатка денежных средств на электронном средстве платежа без персональной информации с 60 тысяч до 100 тысяч рублей.
Закон должен вступить в силу через год после его официального опубликования.
За последние два года российские знаменитости стали редкими гостями на Каннском кинофестивале.