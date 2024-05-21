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В регионах с 2025 года могут запустить закон об обязательном страховании жилья от ЧС

Закон о страховании жилья от ЧС в регионах может заработать в 2025 году

2:00
Страхование

Закон о добровольном страховании жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС), принятый в 2018 году, но до сих пор не работавший, может начать действовать с 2025 года, заявил на пресс-конференции 21 мая президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.

Закон о страховании жилья от ЧС в регионах может заработать в 2025 году
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По его словам, законопроект предусматривает создание региональными властями программ страхования жилья с учетом местных особенностей. Однако до сих пор ни одна из таких программ не была реализована. В связи с этим, депутаты предложили поправки, которые сделают разработку программ не возможной, а обязательной для регионов.

Уфимцев подчеркнул, что для того, чтобы закон работал, необходимо определить государственное ведомство, которое будет отвечать за его реализацию. Президент ВСС отметил, что союз уже помог примерно 15 регионам разработать проекты страховых программ, но без должной поддержки государства процесс застопорился. В качестве успешного примера он привёл закон о добровольном агростраховании с господдержкой, который, благодаря активной роли Минсельхоза РФ, успешно функционирует уже 1,5 года.

Глава ВСС пообещал методологическую поддержку со стороны союза в процессе реализации закона и подчеркнул важность информирования граждан о возможностях страховой защиты, особенно в регионах, где часто происходят стихийные бедствия.

В апреле депутаты внесли в Госдуму поправки, обязывающие региональные власти разрабатывать и утверждать программы страхования жилья от ЧС. Это предложение направлено на защиту имущественных интересов граждан и на оптимизацию расходов бюджетов.

Ранее в Совфеде предложили выплачивать две пенсии семьям погибших бойцов СВО, имеющих детей до 23 лет.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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