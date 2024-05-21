Молдавия укрепляет интеграционные связи с ЕС

Во вторник ЕС и Молдавия подписали соглашение о партнёрстве в области обороны и безопасности. Об этом сообщил в социальной сети X глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель.
"Молдавия стала первой страной, заключившей партнерское соглашение по безопасности и обороне с Европейским союзом. Такое партнерство повысит устойчивость этой страны. Это позволит вместе решать общие проблемы в области безопасности, сделать наше взаимодействие более эффективным, изучить новые области сотрудничества", - написал он.
Ранее СМИ сообщали, что Молдавия и Европейский союз (ЕС) достигнут соглашения об углублении партнёрства в сфере безопасности. Это партнёрство будет беспрецедентным по уровню сотрудничества.
Согласно предложению ЕС, Молдавия усилит обмен разведывательной информацией со странами Евросоюза, будет участвовать в совместных военных учениях и программах военных закупок.
Новое соглашение также направлено на улучшение взаимодействия Молдавии и ЕС в противодействии зарубежному вмешательству, терроризму и киберугрозам.
20 сентября в стране пройдёт референдум о членстве в ЕС.
Впрочем, население Молдавии отнюдь не единодушно поддерживает евроатлантический курс президента, недовольных подвергают политическому и уголовному преследованию.
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