Молдавия укрепляет интеграционные связи с ЕС

Молдавия подписала соглашение о сотрудничестве с ЕС

1:29 Your browser does not support the audio element. Мир

Во вторник ЕС и Молдавия подписали соглашение о партнёрстве в области обороны и безопасности. Об этом сообщил в социальной сети X глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель.

Фото: president.gov.ua is licensed under Attribution 4.0 International

"Молдавия стала первой страной, заключившей партнерское соглашение по безопасности и обороне с Европейским союзом. Такое партнерство повысит устойчивость этой страны. Это позволит вместе решать общие проблемы в области безопасности, сделать наше взаимодействие более эффективным, изучить новые области сотрудничества", - написал он.

Ранее СМИ сообщали, что Молдавия и Европейский союз (ЕС) достигнут соглашения об углублении партнёрства в сфере безопасности. Это партнёрство будет беспрецедентным по уровню сотрудничества.

Согласно предложению ЕС, Молдавия усилит обмен разведывательной информацией со странами Евросоюза, будет участвовать в совместных военных учениях и программах военных закупок.

Новое соглашение также направлено на улучшение взаимодействия Молдавии и ЕС в противодействии зарубежному вмешательству, терроризму и киберугрозам.

20 сентября в стране пройдёт референдум о членстве в ЕС.

Впрочем, население Молдавии отнюдь не единодушно поддерживает евроатлантический курс президента, недовольных подвергают политическому и уголовному преследованию.