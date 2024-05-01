Управление объектами с помощью воздуха стало реальным: финские учёные разработали новый метод

Финские учёные разработали способ управления объектами с помощью воздуха

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Финские ученые разработали новый метод управления объектами на расстоянии с использованием струи воздуха.

Фото: unsplash.com by Daniele Levis Pelusi is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Этот метод позволяет манипулировать предметами разной формы и материала, создавая возможности для их использования в робототехнике с помощью "воздушных пальцев".

Основываясь на тысячах записанных примерах движения объектов в искусственных воздушных потоках, ученые разработали алгоритмы для контроля их движения с помощью двух моторов, сообщает SecurityLab.

Эта технология позволяет направлять объекты по сложным траекториям и может быть использована для сбора предметов или направления отходов без физического контакта.

Ученые планируют дальнейшие исследования для усовершенствования технологии, вдохновленной природными процессами.