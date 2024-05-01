Управление объектами с помощью воздуха стало реальным: финские учёные разработали новый метод

Финские ученые разработали новый метод управления объектами на расстоянии с использованием струи воздуха.
Этот метод позволяет манипулировать предметами разной формы и материала, создавая возможности для их использования в робототехнике с помощью "воздушных пальцев".
Основываясь на тысячах записанных примерах движения объектов в искусственных воздушных потоках, ученые разработали алгоритмы для контроля их движения с помощью двух моторов, сообщает SecurityLab.
Эта технология позволяет направлять объекты по сложным траекториям и может быть использована для сбора предметов или направления отходов без физического контакта.
Ученые планируют дальнейшие исследования для усовершенствования технологии, вдохновленной природными процессами.
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