Сухость во рту может быть симптомом 5 серьёзных заболеваний: будьте внимательны

Сухость во рту может говорить о диабете и болезни Альцгеймера

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Стоматолог Азад Эйрумлу предупредил, что сухость во рту может сигнализировать о потенциально опасных для жизни заболеваниях, включая болезнь Альцгеймера.

Существует множество причин, по которым вы можете испытывать сухость во рту. Это может быть симптомом храпа, курения, приёма некоторых лекарств или чрезмерного употребления алкоголя. Бывает и так, что с возрастом вырабатывается меньше слюны. Но такой симптом может говорить об опасных заболеваниях.

"Сухость во рту может быть признаком того, что что-то не так в организме. Это может проявляться такими симптомами, как сухость или боль в горле, трудности с жеванием или глотанием или даже неприятный запах изо рта", — сказал врач.

Инсульт, диабет и болезнь Альцгеймера могут проявляться таким образом, в то время как эти симптомы также могут быть индикатором аутоиммунного заболевания, такого как ВИЧ или синдрома Шегрена.



