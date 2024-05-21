Города-лидеры по продажам компактных квартир: анализ рынка недвижимости

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25% квартир в новостройках не соответствует установленным нормативам

2:02
Недвижимость

Почти 25% однокомнатных квартир и студий, продающихся в новостройках, не соответствуют установленным нормативам, сообщили "Известиям" аналитики федеральной компании "Этажи". В Москве и Ленинградской области ранее было принято решение ограничить минимальную площадь строящихся однокомнатных квартир до 28 квадратных метров.

25% квартир в новостройках не соответствует установленным нормативам
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы by Москомархитектура is licensed under public domain

Средняя площадь покупаемого жилья сокращается в последние годы, отметил ведущий аналитик компании "Этажи" Александр Иванов. Это связано прежде всего с ростом цен на жилую недвижимость. Небольшие квартиры стали популярными благодаря европланировкам с продуманной эргономикой, где меньше неэффективно использующегося пространства, чем в квартирах старого типа, пояснил он.

Микроквартиры востребованы у тех, кто покупает первое жилье, добавил Иванов. Им легче получить одобрение ипотеки и не требуется большой первоначальный взнос. Это позволяет быстро погасить ипотеку с минимальной переплатой. Такие квартиры часто приобретают для детей-студентов или в инвестиционных целях.

Эксперты также назвали города-миллионники с наибольшим количеством квартир площадью до 28 кв. м. Лидируют Санкт-Петербург и Ленинградская область, где доля таких квартир достигает 33%. На втором месте Пермь с долей 30,9%. В Уфе этот показатель составляет 29,6%, в Москве и Московской области — 28%, в Екатеринбурге — 23,7%. В десятку также вошли Новосибирск, Челябинск, Краснодар, Ростов-на-Дону, Красноярск и Воронеж. Меньше всего компактного жилья в Омске — не более 1%.

Иванов отметил, что интерес к микроквартирам неизбежно растет по мере снижения доступности ипотеки.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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