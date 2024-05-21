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Этот сорт розы самый популярный и востребованный в мире

Эту розу назвали в честь Ромео и Джульетты

1:29
Садоводство » Цветы

Роза Джульетты - один из самых популярных и востребованных сортов роз в мире. Её название связано с легендарной любовной историей Ромео и Джульетты, и это неудивительно, ведь эта роза действительно ассоциируется с нежностью, красотой и страстью.

Эту розу назвали в честь Ромео и Джульетты
Фото: commons.wikimedia.org by Salicyna is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Роза Джульетты имеет крупные, махровые цветки, диаметр которых может достигать 8-10 см. Они обладают невероятно красивым и насыщенным розовым оттенком, который может варьироваться от бледно-розового до насыщенного фуксии. Лепестки этой розы имеют нежный аромат, который наполняет воздух сладким и нежным запахом.

Роза Джульетты отличается хорошей устойчивостью к болезням и неприхотливостью в уходе, что делает ее идеальным выбором для тех, кто только начинает заниматься выращиванием роз или не имеет достаточно времени на уход за ними.

Эту розу можно выращивать как в саду, так и в горшке или контейнере на балконе или террасе. Она будет радовать вас красивыми цветами с начала лета до заморозков, если обеспечить ей светлое место и достаточное количество влаги.

Кроме того, роза Джульетты часто выбирают для создания букетов и композиций из роз, благодаря своему красивому внешнему виду и приятному аромату. Она станет отличным подарком для любимого человека или просто радостным украшением вашего дома.

Пионовидная английская роза Джульетта
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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