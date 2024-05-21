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Исследование: 21,4% работодателей обращают внимание на внешний вид соискателей при найме на работу

Аналитики СК "АльфаСтрахование" выяснили, как внешний вид влияет на трудоустройство

2:48
Страхование

21,4% работодателей учитывают внешний вид соискателей при принятии решения о приеме на работу. Такие данные были получены аналитиками проекта "HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций" и платформы "Академия Здоровья" в рамках исследования для Аналитического центра "АльфаСтрахование".

Аналитики СК "АльфаСтрахование" выяснили, как внешний вид влияет на трудоустройство
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Особое внимание внешнему виду уделяют в сфере обслуживания (26,7%) и при найме административного персонала (21,2%). На собеседованиях работодатели в первую очередь обращают внимание на опрятность кандидата (22,1%), прическу (19,6%), состояние кожи лица и ухоженность рук (19,4%), обувь (18,8%), аксессуары (17,5%) и парфюм (16,3%). Также оцениваются макияж, состояние зубов и иногда физическая форма.

17,4% участников исследования хотя бы раз отказывали соискателю из-за внешнего вида. В большинстве случаев причиной отказа был неопрятный внешний вид (28,7%). У 12,4% респондентов решение об отказе было связано с несоответствием внешности внутренним стандартам компании.

В то же время 19,3% работодателей принимали на работу кандидатов с нестандартной внешностью, отступая от требований делового этикета и ориентируясь на опыт работы и подход к рабочим процессам.

"Совершенно очевидно, что есть ряд отраслей, где существуют довольно строгие требования ко внешнему виду, которыми нет возможности поступиться. Хотя и в них действуют умеренные послабления, например, если у соискателя есть татуировки, которые он может скрыть от окружающих. Но в основной массе отраслей финальная оценка работника по его внешнему виду — архаизм. Конечно, это не касается общепризнанных общественных норм опрятности, ухода за собой, базовых правил нахождения в коллективе. Радует, что всё больше работодателей создают комфортные условия для сотрудников, давая им возможность адекватного самовыражения через внешний вид без перегибов и эпатажа, которые также могут быть востребованными, но уже в определенных сферах", — отметила директор департамента маркетинга "Медицина" "АльфаСтрахование" Алиса Безлюдова.

В опросе приняли участие 1568 человек в возрасте от 18 до 59 лет.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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