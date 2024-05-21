Молодой картофель с обжаренными креветками: идеален с соусом на сливках с чесноком и тимьяном

Молодой картофель с креветками: подавайте его с сырно-сливочным соусом и пармезаном

1:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Картофель и креветки — это идеальное сочетание в одном блюде. Нежная и ароматная комбинация молодого картофеля с сочными креветками приправленная сырным соусом и ароматными специями превратит обычный обед или ужин в настоящий праздник вкуса.

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Поджаренный молодой картофель на оливковом масле с добавлением ароматного тимьяна и чеснока, а также хрустящие креветки, приготовленные на подсолнечном масле, будут сочетаться с потрясающе сырным соусом и свежими зелёным луком.

Ингредиенты:

100 г молодого картофеля,

50 г очищенных креветок,

20 г пармезана,

50 мл оливкового масла,

20 мл подсолнечного масла,

чеснок (по вкусу),

тимьян (по вкусу),

соль (по вкусу),

чёрный перец (по вкусу),

зелёный лук (по вкусу),

1 чайная ложка сыра Креметте,

1 чайная ложка сливок 33%,

1 чайная ложка соуса чили.

Способ приготовления:

Поджарьте молодой картофель на оливковом масле вместе с тимьяном и чесноком, добавьте немного соли. Поджарьте креветки на подсолнечном масле. Приготовьте соус, смешав все ингредиенты до получения однородной консистенции. Выложите картофель и креветки на тарелку, полейте соусом и посыпьте пармезаном. Добавьте немного молотого чёрного перца и зелёного лука. Готово!

Теперь вы можете насладиться вкусным блюдом из молодого картофеля с креветками. Приятного аппетита!