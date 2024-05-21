Молодой картофель с обжаренными креветками: идеален с соусом на сливках с чесноком и тимьяном

Картофель и креветки — это идеальное сочетание в одном блюде. Нежная и ароматная комбинация молодого картофеля с сочными креветками приправленная сырным соусом и ароматными специями превратит обычный обед или ужин в настоящий праздник вкуса.
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Поджаренный молодой картофель на оливковом масле с добавлением ароматного тимьяна и чеснока, а также хрустящие креветки, приготовленные на подсолнечном масле, будут сочетаться с потрясающе сырным соусом и свежими зелёным луком.
Ингредиенты:
100 г молодого картофеля,
50 г очищенных креветок,
20 г пармезана,
50 мл оливкового масла,
20 мл подсолнечного масла,
чеснок (по вкусу),
тимьян (по вкусу),
соль (по вкусу),
чёрный перец (по вкусу),
зелёный лук (по вкусу),
1 чайная ложка сыра Креметте,
1 чайная ложка сливок 33%,
1 чайная ложка соуса чили.
Способ приготовления:
Поджарьте молодой картофель на оливковом масле вместе с тимьяном и чесноком, добавьте немного соли.
Поджарьте креветки на подсолнечном масле.
Приготовьте соус, смешав все ингредиенты до получения однородной консистенции.
Выложите картофель и креветки на тарелку, полейте соусом и посыпьте пармезаном.
Добавьте немного молотого чёрного перца и зелёного лука. Готово!
Теперь вы можете насладиться вкусным блюдом из молодого картофеля с креветками. Приятного аппетита!
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