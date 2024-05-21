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Молодой картофель с обжаренными креветками: идеален с соусом на сливках с чесноком и тимьяном

Молодой картофель с креветками: подавайте его с сырно-сливочным соусом и пармезаном

1:37
Еда

Картофель и креветки — это идеальное сочетание в одном блюде. Нежная и ароматная комбинация молодого картофеля с сочными креветками приправленная сырным соусом и ароматными специями превратит обычный обед или ужин в настоящий праздник вкуса.

Молодой картофель с креветками: подавайте его с сырно-сливочным соусом и пармезаном
Фото: commons.wikimedia.org by cyclonebill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Поджаренный молодой картофель на оливковом масле с добавлением ароматного тимьяна и чеснока, а также хрустящие креветки, приготовленные на подсолнечном масле, будут сочетаться с потрясающе сырным соусом и свежими зелёным луком.

Ингредиенты:

  • 100 г молодого картофеля,
  • 50 г очищенных креветок,
  • 20 г пармезана,
  • 50 мл оливкового масла,
  • 20 мл подсолнечного масла,
  • чеснок (по вкусу),
  • тимьян (по вкусу),
  • соль (по вкусу),
  • чёрный перец (по вкусу),
  • зелёный лук (по вкусу),
  • 1 чайная ложка сыра Креметте,
  • 1 чайная ложка сливок 33%,
  • 1 чайная ложка соуса чили.

Способ приготовления:

  1. Поджарьте молодой картофель на оливковом масле вместе с тимьяном и чесноком, добавьте немного соли.
  2. Поджарьте креветки на подсолнечном масле.
  3. Приготовьте соус, смешав все ингредиенты до получения однородной консистенции.
  4. Выложите картофель и креветки на тарелку, полейте соусом и посыпьте пармезаном.
  5. Добавьте немного молотого чёрного перца и зелёного лука. Готово!

Теперь вы можете насладиться вкусным блюдом из молодого картофеля с креветками. Приятного аппетита!

Запечённая Картошка с креветками и соусом Айоли | ПроСто кухня | YouTube-версия
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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