Нежные креветки, приготовленные в соусе из белого сухого вина с добавлением чеснока. Вам точно понравятся

Креветки в соусе из белого вина: готовый ужин за 15 минут

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Сливочные креветки, приготовленные в соусе из белого сухого вина с добавлением чеснока. Что ещё нужно для идеального ужина? Это простой и быстрый рецепт, блюдо готовится всего за 15 минут.

Фото: commons.wikimedia.org by Janek Mann is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

6 королевских креветок

2 столовые ложки сливочного масла

5 тонко нарезанных зубчиков чеснока

1/2 чайной ложки чёрного перца

1/2 лимона

1/4 стакана свежих сливок

1 столовая ложка оливкового масла

2 нарезанных красных перца чили

1 чашка белого сухого вина

2 столовые ложки измельчённой петрушки

Приготовление

Поставьте большую кастрюлю на средний огонь и растопите в ней сливочное масло. Затем добавьте измельчённый чеснок и обжаривайте 3 минуты. Добавьте в кастрюлю нарезанный красный перец чили, чёрный перец и сухое белое вино и доведите до кипения. Теперь добавьте креветки в кастрюлю и накройте крышкой. Через три минуты снимите крышку и осторожно перемешайте креветки. Готовьте их 5 минут, а затем снимите креветки с огня. Влейте сливки и лимонный сок и аккуратно перемешайте. Посыпьте сверху петрушкой и сразу подавайте.