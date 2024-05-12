Нежные креветки, приготовленные в соусе из белого сухого вина с добавлением чеснока. Вам точно понравятся

Сливочные креветки, приготовленные в соусе из белого сухого вина с добавлением чеснока. Что ещё нужно для идеального ужина? Это простой и быстрый рецепт, блюдо готовится всего за 15 минут.
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Ингредиенты
6 королевских креветок
2 столовые ложки сливочного масла
5 тонко нарезанных зубчиков чеснока
1/2 чайной ложки чёрного перца
1/2 лимона
1/4 стакана свежих сливок
1 столовая ложка оливкового масла
2 нарезанных красных перца чили
1 чашка белого сухого вина
2 столовые ложки измельчённой петрушки
Приготовление
Поставьте большую кастрюлю на средний огонь и растопите в ней сливочное масло. Затем добавьте измельчённый чеснок и обжаривайте 3 минуты. Добавьте в кастрюлю нарезанный красный перец чили, чёрный перец и сухое белое вино и доведите до кипения.
Теперь добавьте креветки в кастрюлю и накройте крышкой. Через три минуты снимите крышку и осторожно перемешайте креветки. Готовьте их 5 минут, а затем снимите креветки с огня.
Влейте сливки и лимонный сок и аккуратно перемешайте. Посыпьте сверху петрушкой и сразу подавайте.