Нежные креветки, приготовленные в соусе из белого сухого вина с добавлением чеснока. Вам точно понравятся

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Креветки в соусе из белого вина: готовый ужин за 15 минут

1:18
Еда

Сливочные креветки, приготовленные в соусе из белого сухого вина с добавлением чеснока. Что ещё нужно для идеального ужина? Это простой и быстрый рецепт, блюдо готовится всего за 15 минут.

Креветки в соусе из белого вина: готовый ужин за 15 минут
Фото: commons.wikimedia.org by Janek Mann is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 6 королевских креветок
  • 2 столовые ложки сливочного масла
  • 5 тонко нарезанных зубчиков чеснока
  • 1/2 чайной ложки чёрного перца
  • 1/2 лимона
  • 1/4 стакана свежих сливок
  • 1 столовая ложка оливкового масла
  • 2 нарезанных красных перца чили
  • 1 чашка белого сухого вина
  • 2 столовые ложки измельчённой петрушки

Приготовление

  1. Поставьте большую кастрюлю на средний огонь и растопите в ней сливочное масло. Затем добавьте измельчённый чеснок и обжаривайте 3 минуты. Добавьте в кастрюлю нарезанный красный перец чили, чёрный перец и сухое белое вино и доведите до кипения.
  2. Теперь добавьте креветки в кастрюлю и накройте крышкой. Через три минуты снимите крышку и осторожно перемешайте креветки. Готовьте их 5 минут, а затем снимите креветки с огня.
  3. Влейте сливки и лимонный сок и аккуратно перемешайте. Посыпьте сверху петрушкой и сразу подавайте.
Креветки в белом вине
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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