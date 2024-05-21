Археологи обнаружили древнее захоронение с загадочными сокровищами под Мюнхеном

В Германии учёные обнаружили древнее захоронение "мэра" эпохи неолита

2:16 Your browser does not support the audio element. Наука

Археологи, работающие на раскопках в деревне Эксинг, недалеко от баварского города Айхендорф, обнаружили редкое захоронение, датируемое примерно 6800 лет назад, относящееся к эпохе среднего неолита.

Фото: Openverse by Arkhipova Marina is licensed under CC BY 4.0

Найденные останки принадлежат человеку высокого статуса, которого прозвали "мэром". Захоронение было сделано в сидячем положении, что само по себе является редкостью для этого периода и региона.

Человек был похоронен с большим количеством предметов, символизирующих его статус и богатство. В могиле обнаружены еда и питье, вероятно, предназначенные для загробной жизни; красители для покраски кузова; каменные орудия, включая топор и тесло; а также зуб кабана, расколотый надвое. Последний, как предполагают археологи, служил контейнером для хранения кремневого лезвия и инструментов для добычи огня, что также являлось символом высокого статуса, учитывая опасность охоты на кабанов в те времена, сообщает Planet Today.

Окружной археолог Флориан Эйбль отметил, что находка человеческих останков в этом районе и из этого периода является необычной, поскольку сохранилось очень мало неолитических скелетов. Более того, найденные артефакты указывают на то, что человек заслужил свое богатство и статус, а не унаследовал их, что также подтверждается его возрастом, предполагаемым археологами, как довольно почтенным.

Археологи пока не смогли определить возраст и пол человека. Останки были окружены несколькими сосудами, чье первоначальное содержимое пока не установлено. Один из сосудов, находившийся перед лицом скелета, предположительно был личной чашей похороненного.

Раскопки в Эксинге проводятся с 2023 года в преддверии строительства жилого комплекса. Обнаруженные артефакты и останки охватывают период около 7000 лет, включая неолит, медный и бронзовый века. Среди находок также есть золотые украшения, что подтверждает важность этого региона в древние времена.