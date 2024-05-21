Будете растерзаны и съедены: какие места на теле кошки нельзя трогать абсолютно никому

Эксперты назвали места на теле кошки, которые нельзя трогать

1:17 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки любят ласку, особенно когда их гладит любимый хозяин. Для самих людей это тоже полезно, так как помогает снижать уровень стресса.

Фото: openverse.org by PawsShion is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.

Однако важно помнить, что на теле питомца есть зоны, к которым лучше не прикасаться. Эти прикосновения могут быть неприятны для кошки, и она может ответить укусом.

Так какие же места нельзя трогать?

Прежде всего, это живот. Это самая уязвимая часть тела кошки, и если она позволит вам погладить живот, значит, она доверяет вам безгранично. Также не стоит трогать подушечки на лапках, так как они очень чувствительны. Между подушечками расположены потовые железы, которые активируются при стрессе.

Хвост тоже следует избегать. В нем много периферических нервов и капилляров, поэтому прикосновения к нему могут быть болезненными.

Кошачий нос также не стоит трогать. Он покрыт чувствительной кожей, и прикосновения могут быть неприятны.

Особенно нежелательны прикосновения к кошке, если у вас на руках аромат духов или другие запахи, которые не нравятся животному. Кроме того, кошки не любят, когда трогают их уши, так как на них много нервных окончаний.