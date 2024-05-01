Многодетные семьи получат скидки на отдых от правительства России в Год семьи благодаря поддержке частных компаний

Многодетные семьи получат скидки на отдых по инициативе правительства

1:03 Your browser does not support the audio element. Туризм Регионы Россия

Российское правительство обещает семьям, имеющим трех и более детей, предоставление скидок на отдых в рамках Года семьи. Эти льготы будут доступны благодаря участию частных компаний, поддержавших данную государственную инициативу.

Фото: unsplash.com by Ashim D’Silva randomlies is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что акции, запущенные Министерством экономического развития, станут отличным поводом для путешествий по стране всей семьей.

По данным министерства, переговоры уже состоялись с приблизительно 120 гостиницами и санаториями, расположенными в 30 регионах, включая Архангельскую, Владимирскую, Калужскую, Ленинградскую области, республики Крым и Татарстан, а также Ставропольский край.

Отмечается, что большинство отелей предлагают скидки на проживание от 5 до 25%, но также доступны специальные предложения, например, скидки на билеты для прогулок, ски-пассы и аренду оборудования на горных курортах.