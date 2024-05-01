Многодетные семьи получат скидки на отдых от правительства России в Год семьи благодаря поддержке частных компаний

Российское правительство обещает семьям, имеющим трех и более детей, предоставление скидок на отдых в рамках Года семьи. Эти льготы будут доступны благодаря участию частных компаний, поддержавших данную государственную инициативу.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что акции, запущенные Министерством экономического развития, станут отличным поводом для путешествий по стране всей семьей.
По данным министерства, переговоры уже состоялись с приблизительно 120 гостиницами и санаториями, расположенными в 30 регионах, включая Архангельскую, Владимирскую, Калужскую, Ленинградскую области, республики Крым и Татарстан, а также Ставропольский край.
Отмечается, что большинство отелей предлагают скидки на проживание от 5 до 25%, но также доступны специальные предложения, например, скидки на билеты для прогулок, ски-пассы и аренду оборудования на горных курортах.
Стас Михайлов, известный российский исполнитель, отметил свой 55-летний юбилей крупным концертом.