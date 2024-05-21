"Владимир и Россияна": Мария Погребняк намекнула, что назовёт сына в честь Путина

Мария Погребняк заявила, что хочет родить двойняшек от нового супруга

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Мария Погребняк, недавно получившая предложение руки и сердца от предпринимателя Игоря Головинского, в своем блоге в Instagram* поделилась планами на будущее.

Фото: t.me/Mariapogas by mariapoga_

Она заявила, что мечтает родить двойняшек от своего нового супруга. Погребняк отметила, что даст будущим детям патриотичные имена, связанные с Россией.

Если родится мальчик, его назовут Владимиром, а если девочка — Россияной.

Поклонники Марии предположили, что она хочет назвать сына в честь президента России Владимира Путина.

Ранее Мария сообщила, что ее возлюбленный сделал ей предложение, подарив кольцо.

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