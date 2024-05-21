"Владимир и Россияна": Мария Погребняк намекнула, что назовёт сына в честь Путина

Блогер Мария Погребняк, недавно получившая предложение руки и сердца от предпринимателя Игоря Головинского, в своем блоге в Instagram* поделилась планами на будущее.
Она заявила, что мечтает родить двойняшек от своего нового супруга. Погребняк отметила, что даст будущим детям патриотичные имена, связанные с Россией.
Если родится мальчик, его назовут Владимиром, а если девочка — Россияной.
Поклонники Марии предположили, что она хочет назвать сына в честь президента России Владимира Путина.
Ранее Мария сообщила, что ее возлюбленный сделал ей предложение, подарив кольцо.
* соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.
За последние два года российские знаменитости стали редкими гостями на Каннском кинофестивале.