Почему коты сходят с ума от валерьянки? Научное объяснение

Почему коты так любят валерьянку

1:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки очень любят валерьянку — растительное средство, которое вызывает у них необычную реакцию.

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Владельцы кошек часто наблюдают, как их питомцы становятся взволнованными и игривыми при контакте с этим ароматным растением. Давайте же разберёмся, почему кошкам нравится валерьянка и какие механизмы стоят за этой странной реакцией.

Валерьянка содержит химическое соединение, известное как валереновая кислота. Это вещество оказывает успокаивающее действие на людей, но у кошек оно вызывает противоположную реакцию.

Валереновая кислота воздействует на рецепторы кошачьего мозга, вызывая у них возбуждение и эйфорию.

Исследования показывают, что предрасположенность к реакции на валерьянку у кошек имеет генетическую основу. Некоторые кошки могут быть более чувствительными к этому растению, чем другие.

Аромат валерьянки может напоминать кошкам запах феромонов — естественных химических веществ, выделяемых животными для общения и маркировки своей территории. Это может вызывать у кошек интерес.

Валерьянка может стимулировать игровое поведение у кошек. Когда кошка ощущает эйфорию от воздействия этого растения, она становится более активной и игривой.